Pardubické rošády od roku 2015. Král se vrací, nejúspěšnější byl Holaň

Do fuknce šéfa klubu nastoupil Pavel Rohlík. Představil další vizi, která nevypadala na oko zle. Znovu k týmu půjdou mladí trenéři, tentokrát Rihard Král a Marek Zadina. Ale tým se nepodařilo zvednout. Král tak postupně vyklízel místo, když nastoupil do role hlavního kouče Peter Draisaitl, až se vytratil úplně a časem se vrátil k mládeži.

Pavel Rohlík (4 měsíce)

v klubu: září 2016 – leden 2017

úspěšnost vyhraných zápasů v základní části: 35 %

počet zápasů v základní části: 34

Jako generální manažer se sám nominoval do funkce trenéra. Dočasně by tenhle systém možná fungovat mohl, týden, dva. Ale nakonec mu hodně funkcí přerostlo přes hlavu, všechno se bortilo, Pardubice mířily do baráže a k novému majiteli, městu. To ho pak odvolalo ze všech funkcí.