Ocelová legie z Třince. Jak bodují a v čem vynikají jednotlivé formace

1. pětka

Milan Doudera (2+5), Martin Gernát (3+8)

Martin Růžička (4+12), Petr Vrána (4+4), Matěj Stránský (9+6)

Elitní formace, nejzkušenější, nejúdernější. Na ledě má největší prostor, je i prvním přesilovkovým komandem. Jen s tou úpravou, že v početní výhodě obránce Milana Douderu nahrazuje útočník Erik Hrňa. Doudera i Gernát umí akce z obrany rozjet, založit, podpořit přečíslení. Ligový rekordman Růžička (83 bodů/ 40+43 ze základní části 2012/13 a 33 bodů/ 17+16 z play off 2011) je dlouhodobě jedním z nejproduktivějších hráčů ligy. Vrána kraluje na vhazování, extrémně silný je do obrany i do útoku. A urostlý technik Stránský je při nájezdech do pásma nebo u mantinelů a před bránou jako tank.