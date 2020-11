Vary baví! S titěrným rozpočtem šlapou na obry. Jde to, usmívá se kouč

Jak se trenér směrem k týmu zachová po takovém debaklu? Je lepší ho rozebrat, ukázat, co bylo špatně, nebo to hodit za hlavu a co nejdřív zapomenout?

„Máte přesně tyhle dvě možnosti, je na vás, jak se zachováte. My jsme do úterka šlapali parádně, vyhrávali jsme. Pak se stalo tohle. Trenér nesmí dělat paniku, naopak musí přesvědčit hráče o tom, že se to prostě stalo, nevrátíme to, ale nesmíme se z toho hroutit. Od prvního hráče do poslední trenéra jsme zklamali. Všichni. Hotovo. Další zápas prostě musí vypadat jinak, musíme se vrátit k tomu, co nám před tím přinášelo vítězství. Pokud takový výprask přijde po sérii proher, chováte se jinak. To pak není jiná možnost, než řvát a rozdávat pokuty. Tohle ale nebyl náš problém.“

Přesto, čemu takový kolaps přičítáte?

„Vymáčkli jsme se v neděli v derby s Plzní. Jeli jsme totálně nadoraz, šli jsme asi trochu přes závit. V Boleslavi jsme to pak takhle odnesli. Hned jsme si ale řekli, že se nebudeme na nic vymlouvat a prostě jsme všichni zklamali.“

Po restartu soutěže jste prohráli jen dvakrát. Kromě Mladé Boleslavi jste padli s Třincem, který vám nasypal sedm gólů. Jsou Oceláři oproti zbytku aktuálně odskočení?

„Třinec dokázal využít toho, že měl v Polsku pronajatou halu a pravidelně trénoval. U nás to bylo hodně nahodilé. Druhou věcí