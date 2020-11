Boj o jedničky. Manažeři řeší brankáře, hitem je Frodl, co Pardubice?

Veřejně to nikdo nepotvrdí, ale stejně se to děje. Manažeři extraligových klubů už nyní řeší, jak bude vypadat jejich tým pro další sezonu. Že je ještě brzy? Na ledasco ano, ne však na klíčovou pozici v mužstvu. Brankář. Očekává se, že by na rozdíl od let minulých mohl být mezi gólmany průvan. Nežhavější zboží je stoprocentně plzeňský Dominik Frodl. Kdo má o něj zájem a které další jedničky budou bez smlouvy?

Zatímco třeba ve Švýcarsku klidně už teď oznámí, že hráč ABC bude od příští sezony hájit barvy klubu XYZ, v Česku je oznamování přestupů před prvním květnem stále tabu. Jinde nikoho ani nenapadne řešit, že by hokejista pro svého aktuálního zaměstnavatele neodvedl to nejlepší. V tuzemsku je to však pořád šedá zóna, o které se veřejně mlčí.

Kontrakty se opravdu nepodepisují úderem půlnoci na 1. máj, aby se pak ráno mohly ohlásit. Ne. Jsou dohodnuty a podpisem stvrzeny dlouho dopředu.

Právě listopad a prosinec jsou měsíce, kdy započínají první kontakty, obrušují se hrany, rýsují se nové smlouvy a transfery. Každý manažer chce mít jako první vyřešenou otázku brankářů, minimálně tedy místo jedničky.

„Touhle dobou už se normálně ve velkém podepisují smlouvy. Teď se to ale vůbec nehýbe. Nikdo neví, co bude, skoro všichni honí peníze na tuhle sezonu. Na tu další na rozdíl od dřívějších let tolik nevidí,“ přiznává jeden z předních českých agentů. „Nějaké obří transfery neočekávám. Hráči nebudou chtít dlouho čekat, přetahovat se o pár tisíc. Myslím, že často raději zůstanou, kde jsou, aby měli své jisté. Mezi brankáři by ale větší pohyb být mohl,“ dodává.

V devíti klubech Tipsport extraligy končí po této sezoně jedničce kontrakt. Největší eso? Bezesporu plzeňský Dominik Frodl. Zájemci jsou podle informací deníku Sport zejména