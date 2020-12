Sobotka ve Spartě poprvé zářil, Prospal zuřil: Jsme hloupej tým

Poslední extraligovou trefu zaznamenal v prosinci 2012. Slavii tehdy pomohl k jasnému vítězství 5:0 nad Pardubicemi. Ve čtvrtek se Vladimír Sobotka premiérově prosadil i v dresu druhého pražského klubu. Spartě dvěma góly pomohl k demolici Českých Budějovic.

Poprvé naplno ukázal, co dovede. Trenéři ho posunuli do elitní lajny vedle Romana Horáka a Michala Řepíka. Tohle trio se postaralo o čtyři z pěti tref svého týmu. Sobotka s Horákem setnuli Motor třemi, respektive čtyřmi body (první 2+1, druhý 2+2). „Hlavně druhá přihrávka Horyny byla na smeknutí klobouku. Měl na sobě dva hráče a krásně mi to předložil, pro mě to bylo jednoduché zakončení. Super, že nám to tam takhle napadalo,“ komentoval první góly s eskem na dresu Sobotka.

Půstem se nijak netrápil. „Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Pro mě jsou hlavní výhry. V přesilovkách nám to v poslední době nešlo, tak jsem rád, že jsme to teď dokázali zlomit,“ přidal.

Obě branky zapsal v přesilových hrách. Těch měla Sparta k dispozici spoustu. Motor v utkání celkem inkasoval 52 trestných minut! Třikrát schytali domácí desítku jako bonus k dvouminutovému faulu. „Problémy jsou stále stejné. Zápas se zlomil v přesilovce pět na tři, on toho využil. Od té doby jsme neměli žádnou šanci,“ kroutil hlavou trenér Václav Prospal.

Několikrát byl na střídačce k vidění zachmuřený s hlavou v dlaních. „Můžeme povzbuzovat a cukrovat do určitého momentu. Pokud ale budeme dělat pořád hloupé fauly, které vůbec nic neřeší, a zase tam necháme našeho gólmana vykoupat, pak nemáme žádnou šanci. Musíme s tím něco udělat, protože takhle to dál nejde. Jestli budeme před soupeři pořád jen couvat a hrát ustrašeně, tak jsme ztracení. Nejde o systém, jsme prostě hloupej tým,“ pravil rázně kouč, který vinou bolavého kolena většinu zápasu na střídačce proseděl na vysoké barové židličce.

Nedisciplinovanost trápila i Spartu. Do poloviny zápasu vyfasovali Pražané osm dvouminutových trestů. Po třicáté minutě už se ale trestné lavici na rozdíl od soupeře vyhýbali. Také proto i po drtivém a klidném vítězství trenér Josef Jandač dobrou náladou nepřekypoval. „Hra byla rozháraná, bylo tam spousta vyloučení. To si nemůžeme dovolit. Nejsme v situaci, kdy bychom dokázali předvádět konstantní výkon po celých šedesát minut. Musíme být stabilnější,“ řekl kriticky. Pražané dokázali uspět po dvou předchozích prohrách.

Fantastickým výkonem se proti klubu, ve kterém vyrostl, blýsknul Roman Horák. „Byla to pro mě velká motivace. Musím říct, že jsem se na ten zápas fakt moc těšil. Jsem rád, že jsme vyhráli a podařilo se mi to i z osobního hlediska. Na jednu stranu je to ale nepříjemné, protože Motoru přeju všechno nejlepší, fandím jim. Teď jsem ale hráč Sparty a jsem šťastný, že jsme tu zvítězili,“ radoval se forvard po čtyřbodovém galapředstavení.

Sobotka za Spartu

zápasy: 7

body: 6 (2+4)

body v přesilovkách: 5 (2+3)

plus/minus: 0

střely: 25

prům. ice time: 19:26

