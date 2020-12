Dvougólový Ševc: Mám to od Zadiny. Hattrick? Vánoce, musíme šetřit!

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy dva góly v jednom zápase?

„Nevzpomenu. Abych řekl pravdu, tak to ani nezkoumám. Ale bylo mi řečeno, že od té doby, co jsem se vrátil do extraligy (v roce 2015), tak se to nepovedlo. Takže to je už asi dlouho…“

Na hattrick jste myšlenky neměl?

„Vůbec ne. Jsou Vánoce a musíme šetřit!“ (usměje se)

První trefa vzešla z pro vás hodně netypické situace, kdy jste se dostal k teči před brankou a nádherně poslal puk pod horní tyč.

„Vyplynulo to ze situace. Byl jsem rozjetej z vlastní třetiny. Narazil jsem si puk, pokračoval v jízdě a Najmi (Ondřej Najman) mě krásně našel. Klukům už jsem říkal, že jsem to asi odkoukal v Třinci od Zadiny.“

Vyhráli jste posedmé v řadě. Co na to jako kapitán říkáte?

„Je to příjemný, samozřejmě. Čím víc výher bude, tak budeme spokojenější. Je to jen takový další korálek, musíme pokračovat dál a být pořád stejně pokorní.“

Mladá Boleslav - Olomouc: Střelecká slina Ševce! Z kruhu propálil Konráda, 3:0

Z obrazovek byly vidět i úsměvy na střídačce během hry. V kabině asi musí panovat obrovská pohoda.

„Jasně. Hlavně to ale bylo tím stavem, když jsme se s nepříjemnou Olomoucí dostali brzy do vedení 3:0 a to se vám potom také hraje líp. Navíc ještě s tou bilancí, kterou máme za sebou, si každý víc věří. Za stavu 3:0 je nálada pak uvolněnější. Musíme to ale držet v míře, protože každý gól, který dostaneme, může zápas úplně zvrtnout a potom se špatně dostává zpátky.“

Co je hlavní příčinou pohody Mladé Boleslavi?

„Já bych řekl, že hlavně kustodi. (směje se) Odvádí výbornou práci, my jsme potom v pohodě a můžeme podávat vynikající výkony.“

Proti Olomouci to dlouho vypadalo na čisté konto. Nemrzí inkasovaná branka z 57. minuty kvůli brankářovi?

„Samozřejmě, protože si myslím, že to nebylo nic, co by se nedalo ubránit. Bohužel se stalo, důležitá je výhra. Musíme to Gašpimu (brankáři Krošeljovi) vrátit v příštím zápase.“

V pátek vás čeká Liberec, kde se Boleslavi dlouhodobě nedaří. Nevyhrála tam už více jak deset let, navíc v posledním domácím utkání jste cítili trochu frustraci po prohře v prodloužení…

„To už je dávno pryč, zápasy jdou rychle po sobě. A jak už jsem řekl, do každého zápasu jdeme s pokorou, za stavu 0:0 a chceme ho vyhrát. To samé bude i v Liberci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:33. Lunter, 04:42. Ševc, 13:53. Ševc, 23:16. Šťastný, 52:31. R. Zohorna, 59:53. Pláněk Hosté: 56:16. Valský Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Allen, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Konrád (24. Lukáš) – Valenta, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), T. Černý, Rašner – Burian, J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Valský – Tomajko, Kusko, Gřeš. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna

