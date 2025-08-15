Fanoušek Sparty spadl z tribuny, když prosil o dres Rrahmaniho. Je mladík v pořádku?
PŘÍMO Z JEREVANU | Slavil, nebylo divu. Sparta po domácím vítězství 4:1 zvládla i odvetu na půdě Araratu-Armenia, kde vyhrála 2:1, a s přehledem postoupila do play off Konferenční ligy. Radost na tribunách však na okamžik vystřídala obava – mladý fanoušek při snaze získat dres spadl z tribuny.
Po závěrečném hvizdu se hráči vydali k sektoru hostujících fanoušků, tedy vlastních, aby poděkovali za podporu. „Samozřejmě si toho velmi vážíme, že naši fanoušci za námi letí až do Arménie. Snažíme se jim vždy odvděčit hrou a hlavně výsledkem, i když tentokrát výkon možná nebyl úplně nejlepší. Výsledek jsme ale zvládli a věřím, že jsme je potěšili. Pevně doufám, že všichni dorazí domů v pořádku a zdraví, držím jim palce na cestu,“ řekl po utkání Lukáš Haraslín.
Jen pár okamžiků po děkovačce však přišla nepříjemná chvíle. Jeden z mladých příznivců se prosil střelce Albiona Rrahmaniho, aby mu věnoval dres. V tu chvíli stál u zábradlí na okraji tribuny. Jenže ztratil rovnováhu a přepadl dolů. Byla to výška tak tři metry, dopadl na beton.
Okamžitě zasáhli přítomní zdravotníci a po rychlém ošetření se ukázalo, že neutrpěl vážná zranění. Po chvíli odešel po svých – a s úsměvem, protože Rrahmani mu dres následně věnoval.
Na pozápasové tiskové konferenci, kde Haraslín na dotaz novinářů uvedl, že o ničem neví, situaci upřesnil klubový tiskový mluvčí Pavel Jína: „K pádu došlo až po skončení děkovačky, kdy už byli hráči na cestě do kabin.“