Předplatné

Fanoušek Sparty spadl z tribuny, když prosil o dres Rrahmaniho. Je mladík v pořádku?

Sparťanští fotbalisté při děkovačce s fanoušky po postupu do play off Konferenční ligy
Sparťanští fotbalisté při děkovačce s fanoušky po postupu do play off Konferenční ligyZdroj: x.com/spartaforever
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Na snímku Pavel Kadeřábek při zápase v Jerevanu
Ermal Krasniqi jistil výhru Sparty v Jerevanu
Na snímku Albion Rrahmani lituje zahozené šance
Hlavní rozhodčí přezkoumává faul na obránce Sparty Angela Preciada
Peter Vindahl v Jerevanu inkasoval z penalty
Kevin-Prince Milla v souboji o míč proti soupeři z Araratu Jerevan
9
Fotogalerie
Jakub Dlask
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z JEREVANU | Slavil, nebylo divu. Sparta po domácím vítězství 4:1 zvládla i odvetu na půdě Araratu-Armenia, kde vyhrála 2:1, a s přehledem postoupila do play off Konferenční ligy. Radost na tribunách však na okamžik vystřídala obava – mladý fanoušek při snaze získat dres spadl z tribuny.

Po závěrečném hvizdu se hráči vydali k sektoru hostujících fanoušků, tedy vlastních, aby poděkovali za podporu. „Samozřejmě si toho velmi vážíme, že naši fanoušci za námi letí až do Arménie. Snažíme se jim vždy odvděčit hrou a hlavně výsledkem, i když tentokrát výkon možná nebyl úplně nejlepší. Výsledek jsme ale zvládli a věřím, že jsme je potěšili. Pevně doufám, že všichni dorazí domů v pořádku a zdraví, držím jim palce na cestu,“ řekl po utkání Lukáš Haraslín.

Jen pár okamžiků po děkovačce však přišla nepříjemná chvíle. Jeden z mladých příznivců se prosil střelce Albiona Rrahmaniho, aby mu věnoval dres. V tu chvíli stál u zábradlí na okraji tribuny. Jenže ztratil rovnováhu a přepadl dolů. Byla to výška tak tři metry, dopadl na beton.

Anketa
Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 14873 hlasů

Okamžitě zasáhli přítomní zdravotníci a po rychlém ošetření se ukázalo, že neutrpěl vážná zranění. Po chvíli odešel po svých – a s úsměvem, protože Rrahmani mu dres následně věnoval.

Na pozápasové tiskové konferenci, kde Haraslín na dotaz novinářů uvedl, že o ničem neví, situaci upřesnil klubový tiskový mluvčí Pavel Jína: „K pádu došlo až po skončení děkovačky, kdy už byli hráči na cestě do kabin.“

KonecLIVE
12

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů