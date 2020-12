Radost v Kometě, Toronto nechá Krále v extralize. Zbořil i Hájek ale mizí

Potvrzeno. Obránce Filip Král (21) zůstane až do konce sezony v extralize. Talent, který patří Torontu, se do zámoří nevrátí. Ve středu podepsal kontrakt s Kometou, za kterou dosud odehrál 17 zápasů a připsal si 5 bodů (2+3). „Toronto ví, že u nás bude mít pravděpodobně větší ice-time, než by mu mohli nabídnout oni,“ potvrdil pro iSport.cz kouč Libor Zábranský.