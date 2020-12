Třinec se loučí se Zadinou, vrací se k Detroitu. Co Jašek s Kořenářem?

Útočník Filip Zadina ukončil své dočasné angažmá v týmu třineckých Ocelářů. V dohrávce 3. kola Tipsport extraligy proti Vítkovicím (6:0) už nenastoupil, vrací se do Detroitu. Co bude s dalšími dvěma zámořskými posilami Lukášem Jaškem (Vancouver) a brankářem Josefem Kořenářem (San Jose), kteří na šanci v NHL stále čekají, zatím jasné není.

Jedenadvacetiletý Zadina odehrál za Oceláře 17 zápasů, nasbíral v nich 14 bodů (8+6). Byl suverénně nejpilnějším střelcem týmu (62 střel, úspěšnost 12,9 %). Začátek sezony mu sebralo zranění z finiše letní přípravy, naskočil do hry až 7. listopadu.

„Filip byl v úterý na vyšetření se zraněním, co měl z letního období, proto proti Vítkovicím nehrál,“ vysvětlil trenér Václav Varaďa. „Komunikace s Detroitem ale byla stejně taková, že ukončení jeho angažmá u nás bylo ke 14. prosinci, takže by už ani nastoupit nemohl.“

Zadina do Detroitu odlétá už tento týden. „Děkujeme mu za to, co pro náš tým odvedl,“ komentoval Varaďa. „Pomohl nám v náročném startu, co jsme měli. A sám je dobře připravený na sezonu v zámoří.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 6:0. Demolice rivala v derby! Kořenář má první nulu

Proti Vítkovicím nehrál ani útočník Lukáš Jašek (23), který patří Vancouveru. Ten je momentálně s reprezentací v Moskvě a chystá se na Channel One Cup. „Z Vancouveru zatím nemáme informace, že by se po reprezentaci neměl vrátit k nám,“ říká Varaďa. „Pokud si ho organizace Vancouveru vyžádá, budeme to řešit operativně.“

Jašek si NHL zatím nezahrál, v předchozích sezonách působil na farmě. V rodném Třinci teď odehrál 19 zápasů a nasbíral 12 bodů (2+10). Také brankář Josef Kořenář zatím na šanci v San Jose čeká. Za Oceláře odchytal 11 zápasů, proti Vítkovicím se blýsknul nulou.

„Pepa má informace ze záložního týmu San Jose, že by měl v brzké době sednout na letadlo a odletět,“ potvrdil Varaďa. „Ale stoprocentní potvrzení ještě nemáme, takže je normálně u nás do té doby, než bude povolán. Pokud ne, zůstanou (s Jaškem) s námi.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:19. M. Stránský, 09:29. Hrňa, 22:55. O. Kovařčík, 24:53. Martin Růžička, 36:06. Hrehorčák, 44:53. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kurovský, R. Veselý, Kofroň. Hosté: Mi. Svoboda (25. Dolejš) – R. Polák (C), Trška, Štencel, Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš – Werbik, Hruška (A), Schleiss (A) – M. Kalus, Marosz, Dej – Mallet, Baláž, Dočekal – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Pešina, Lacina – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE