Lepší, než jste čekali! Vyletěl snajpr Boleslavi i syn bosse Komety

4. Jan Buchtele (30 let, útočník, Sparta Praha)

2020/21

zápasy: 23

body: 16 (11+5)

2019/20

zápasy: 39

body: 20 (12+8)

Pořád si říkáte, co by bylo kdyby... Kdyby se v play off 2016 nezranil a jel na MS, kdyby pak neodešel do Jekatěrinburku, který mu nesedl. Od té doby zapadl do kategorie hráče, že se srazí, dá přes deset gólů a bude bojovat. Teď se ale rozjel. Má šanci překonat metu dvaceti branek, to by bylo poprvé v kariéře.