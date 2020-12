Kat Třince Kaše: zvládl zápřah, cestování i skládku od sudího

Odehrál čtyři zápasy v pěti dnech. Do toho cesta s reprezentací do Ruska a zpátky, plus štreka z Karlových Varů do Třince. I tak se karlovarský útočník David Kaše ve 28. kole Tipsport extraligy na ledě prvních Ocelářů blýsknul parádní asistencí a vítězným gólem v nájezdech (4:3n). Nesrazily ho ani ostrý hit od Jana Jaroměřského a kuriózní srážka s čárovým rozhodčím. „Hit mě spíš probral.“

Na pozvánku do kempu Philadelphie třiadvacetiletý útočník stále čeká. Stejně jako Jakub Lauko z Bostonu, takže oba ještě proti Třinci v extralize naskočili. Kaše hrál i přesto, že byl s reprezentací na turnaji Channel One v Moskvě.

„Bylo to dost náročné, hrál jsem čtvrtý zápas za pět dnů,“ připomněl zápřah karlovarský útočník. „Ze začátku jsem se rozkoukával, neměl jsem tak připravené nohy, jak jsem chtěl. Ale tým mi hodně pomohl.“

Podle interní dohody měl v Moskvě naskočit jen do dvou zápasů. Nakonec odehrál všechny. Přesto do Třince přes celou republiku vyrazil. Třinecký Lukáš Jašek, kterého podle všeho co nevidět čeká návrat do Vancouveru, odpočíval. I on odehrál v Rusku všechny duely.

„Já dostal pozvánku do nároďáku a jak mezi sebou byli domluvení trenéři, to nevím,“ pokrčil Kaše rameny. „Jel jsem hrát turnaj a ukázat co nejlepší výkon, hrát pořádně za nároďák. Víc o tom nevím.“

Rozjezd v Třinci měl hodně ostrý. Už v 7. minutě ho u mantinelu trefil Jan Jaroměřský. „Tohle bolelo dost, ostrý hit,“ přitakal útočník. „Náš bek mě tam trošku nechal vykoupat, to k tomu patří. Naštěstí jsem se oklepal, trefil mě fantasticky, probral mě.“ Ve 39. minutě ho pro změnu kuriózně k ledu poslal jeden z čárových rozhodčích. „Nevím, co bych k tomu řekl. Rozhodčí padl, já šel přes něj trošku komicky. Naštěstí jsme zůstali oba zdraví.“

Na pozvánku od Flyers stále čeká. Už je to nepříjemné

V 55. minutě sehráli Kaše s Laukem a Flekem parádní akci. Vyrovnávali na 3:3. „Hodně důležité bylo, že jsme uhráli menší souboj v obranném pásmu,“ líčil první z elitní lajny Energie. „To jsme tady dlouho nezvládali. I díky tomu jsme si puk konečně dali rychle, jak potřebujeme a šli jsme tři na dva. Ve středním pásmu jsem to strčil Laukičovi (Laukovi), měl víc času za modrou a pěkně mi to dal zpátky. Já periferně viděl Flíčka (Fleka), na 95 procent jsem věděl, že mu to posunu, aby měl lepší pozici. Jsem rád, že to vyšlo. Každý tam odvedl velký kus práce, i beci dole.“

V prodloužení sice Energie nevyužila přesilovku čtyř proti třem, ale v nájezdech byla lepší. Trefili se Černoch a Kaše. Za Oceláře skóroval jen Růžička . Kaše dva body bere. „Jsou velmi cenné, i bod by byl. První dvě třetiny nás Třinec jasně přehrával, měl vyložené šance, nedovedli jsme si s jeho hrou poradit. Ale podržel nás Novas (Novotný), chytal fantasticky.“

Kdy se bude vracet do zámoří, ještě neví. Pozvánku do kempu Philadelphie zatím nedostal. V extralize zatím odehrál 19 zápasů, nasbíral v nich 17 bodů (5+12). „Byl jsem teď na repre, vrátil jsem se pozdě, k tomu cesta do Třince, ještě jsem s agentem nemluvil. Čekám na informace. Už je to takové nepříjemné, mám to trošku v hlavě a nevím, na čem jsem. I na repre jsem to vnímal. Zavolám si s agentem a uvidím, na čem jsem.“

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 3:4sn. Lídr padl podruhé v řadě, přestřelku rozhodl Kaše

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:47. Gernát, 27:20. Martin Růžička, 52:32. Gernát Hosté: 11:34. Jiskra, 45:58. Kohout, 54:37. Flek, . D. Kaše Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský (C), P. Vrána (A), Martin Růžička (A) – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, R. Veselý, Kurovský. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – O. Beránek, T. Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Kika, Hodek – Bryška, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

