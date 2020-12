Horák vedl Spartu při demolici 10:0: Nešlo o tak jiný zápas. Bral pět bodů!

„Proti Zlínu nám to tam prostě napadalo, hodně jsme si pomohli přesilovkami. Neřekl bych, že jsme hráli extra dobře, ale góly jsme dali a výsledek je takový, jaký je,“ řekl Horák novinářům po utkání, ve kterém Sparta natáhla sérii výher na šest.

I proto devětadvacetiletý útočník souhlasil, že se nyní Spartě daří. „Jsme na vlně, vyhráváme a pohoda tu je. Zápas ale nebyl až tak jiný oproti předešlým,“ uvedl Horák, jenž tým posílil před sezonou a zatím plní roli jednoho z hlavních lídrů. „Už delší dobu se mi s Vláďou Sobotkou a Michalem Řepíkem hraje dobře, klape nám to. Body jsem udělal hlavně v přesilovkách,“ poukázal na čtyři využité početní výhody. „Rozhodně nemůžeme létat v oblacích, že jsme vyhráli 10:0,“ podotkl Horák.

Sparta Praha - Zlín: Rychle využitá přesilovka. Do prázdné brány zakončil Horák, 2:0

Na výkonu hostů se teoreticky mohlo projevit, že Zlín hrál v pondělí v Mladé Boleslavi, zatímco Sparta začala svůj program po reprezentační přestávce až dnes. „Je to možné. My jsme ale dali rychle tři góly a to udalo tempo zápasu. Když jsme na druhé straně, tak se nehraje lehce, když rychle prohráváte 0:3,“ řekl odchovanec Českých Budějovic.

Další utkání čeká Pražany již ve středu, kdy se představí na ledě Karlových Varů, které jsou páté a také se jim daří. „Je pravda, že v této sezoně jsme ještě dva zápasy ve dvou dnech nehráli, tak uvidíme, jaké to bude. Myslím si ale, že jsme dost zkušení na to, abychom se připravili a opět vyhráli,“ věří Horák.

Sparta Praha - Zlín: Řepík ideálně našel Horáka. Domácí dovršili góly na deset, 10:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:08. Zikmund, 05:48. Horák, 11:24. Buchtele, 32:38. M. Jandus, 37:34. Sobotka, 38:04. Říčka, 41:55. Pech, 46:59. Řepík, 47:40. Říčka, 52:06. Horák Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (41. Cichoň) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Kulhánek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kašík (41. Huf) – Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – J. Ondráček, Karafiát, Köhler (C) – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Václavek, Poletín, Kubiš (A). Rozhodčí Pešina, Lacina – Zíka, Šimánek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

