SESTŘIHY: Sparta zničila Zlín 10:0! Dál válí i Dynamo. Hübl rekordmanem

Demolici Beranů řídil Horák pěti body

Domácí měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, Kašíka, který se po čtyřzápasové pauze vrátil do sestavy Zlína, ale nepřekonali. O první gól se postaral v páté minutě Zikmund, který se trefil přesně k tyči. K další brance Spartě pomohla bleskově sehraná početní výhoda, kterou ukončil již po osmi sekundách Horák.

I Zlín se mohl vrátit do hry v přesilovkách, dva po sobě jdoucí fauly Říčky ale nepotrestal. Machovského v brance Pražanů výrazněji prověřil až ve druhé výhodě. S koncem druhého trestu útočníka domácích se ale do brejku dostal Buchtele, přidal třetí gól a šance Zlína na bodový zisk výrazně klesly.

Hosté mohli duel zdramatizovat v přesilovkách, neprosadili se ale ani v 35 sekund dlouhé výhodě pět na tři. Slibnou šanci na snížení nevyužil ani ve 23. minutě Šlahař.

Sparta, v jejíž sestavě chyběli odpočívající reprezentanti Košťálek s Rouskem a naopak první extraligový start si připsal junior Kulhánek, v pohodě kontrolovali zápas a vytvářeli si i příležitosti. O čtvrtý gól se postaral obránce Jandus, jenž přesnou střelou zakončit tlak elitní formace domácích.

Poté sice v oslabení trefil Poletín tyč, ale při Gazdově trestu zamířil přesně Sobotka. O třicet sekund později navíc Pechovu akci dokončil Říčka a zvýšil na 6:0 pro Spartu.

Do třetí části oba týmy změnily brankáře. Místo Kašíka nastoupil Huf, Machovského nahradil osmnáctiletý Cichoň, který si připsal premiérový extraligový start. Na obrazu hry se ale nic nezměnilo, Sparta se i nadále prosazovala a mířila za rekordní výhrou sezony. Ve 42. minutě přidal sedmý gól Pech, poté se přesilovkách prosadili Řepík, dnes podruhé Říčka a účet duelu zakončil Řepík.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Výsledek vypadá až hrozivě, ale v první třetině měl Zlín šance a náš brankář Machovský je chytil, čím zápas ovlivnil. Jak jsme dali na 4:0, tak začal být zápas jednoznačný. Už ve středu hrajeme ve Varech, ale máme zkušené hráče, kteří nejsou tak hloupí, aby si mysleli, že to bude stejné. Zápas proti Zlínu už je pryč a my se soustředíme na další.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Zápas se nám hodnotí lehce. My jsme dnes byli jednoznačně horším týmem ve všem, Sparta to rozjela hned od prvního střídání a fantasticky sehrála přesilovky. Celý zápas jsme nenašli odpověď na jejich hru. My teď musíme tento zápas hodit za hlavu a soustředit se na další, který nás čeká. Nám chybí strašně moc hráčů a proti takové první lajně, jakou má Sparta, je to těžké. Možná pro novináře je tento zápas něco fantastického, o čem teď mohou psát, ale my to bereme jako porážku, která zamrzí a babrat se v tom určitě nebudeme. My nemáme Sobotku, Řepíka, to je realita.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Zlín, 10:0. Demolice Beranů! Pěti body řádil Horák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:08. Zikmund, 05:48. Horák, 11:24. Buchtele, 32:38. M. Jandus, 37:34. Sobotka, 38:04. Říčka, 41:55. Pech, 46:59. Řepík, 47:40. Říčka, 52:06. Horák Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (41. Cichoň) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Kulhánek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kašík (41. Huf) – Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – J. Ondráček, Karafiát, Köhler (C) – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Václavek, Poletín, Kubiš (A). Rozhodčí Pešina, Lacina – Zíka, Šimánek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Mountfield poprvé bez Hronka, skolil ho Lakatoš

Hradec Králové měl v úvodu převahu, ale svůj tlak gólově nevyjádřil a naopak v šesté minutě se radovali hosté. Schleiss po rychlém protiútoku ještě z pravého kruhu Lukeše neprostřelil, ale po objetí branky se dostal k odraženému puku a snadno skóroval. Mountfield měl největší šanci v úvodní části v 19. minutě, kdy se po chybě Ostravanů dostal před Dolejše kapitán Smoleňák, ale neuspěl.

Vítkovice byly blízko zvýšení náskoku ve 27. minutě, ale Ryšavý ztroskotal na Lukešovi. V čase 27:38 se podařilo Východočechům vyrovnat. Od modré čáry překonal Dolejše obránce Nedomlel. Ten pak byl ve 33. minutě prvním vyloučeným hráčem v utkání, ale domácí se ubránili. Sami pak nezužitkovali přesilovou hru při trestu Ryšavého.

V úvodu třetí třetiny při Smoleňákově pobytu na trestné lavici dorážel po Lakatošově střele Krenželok, ale Lukeše nepřekonal. Po vyloučení hostujícího Kaluse a následně i Hrušky, který dostal trest na dvě plus dvě minuty, nevyužili domácí dlouhou početní výhodu včetně 91 sekund v pěti proti třem.

V 52. minutě minutě se prosadil naopak při trestu Filipa Pavlíka z dorážky Krenželok a hosté podruhé v utkání vedli. Východočeši však dokázali odpovědět. V 57. minutě ještě neuspěl Kevin Klíma, ale 50 sekund před koncem třetí části se při power play nadvakrát prosadil Koukal.

V nastavení měl nejdříve šanci domácí Cingel, jenže neuspěl. Vítkovice, které po reprezentační pauze už hrály v pondělí a podlehly v Pardubicích 3:4, se radovaly díky Lakatošově trefě z pravého kruhu.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Dnes z naší strany, abychom získali tři body, chyběla produktivita a větší nebezpečnost v útočném pásmu. I když jsme slušně pracovali, tak jsme si nevytvářeli lepší šance po celou dobu utkání. Dokázali jsme se udržet v útočném pásmu, ale nevytvořili jsme si tam šanci. Byl to urputný zápas.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bereme to s pokorou. Měli jsme ve dvou dnech dva zápasy zase venku. Jsem rád, že klukům dnes opět jezdily nohy. Prakticky tak, jak jsme v pondělí končili, jsme dneska začali a troufnu si říci, že jsme měli otěže v rukách. Klíčový moment bylo neskutečně odbráněné oslabení ve třech. Pomohli jsme si dnes i gólem v přesilovce, což je velké plus. Samozřejmě jsme mohli mít i tři body, ale dostali jsme gól v power play. Buďme rádi za dva body, myslím, že jsme si je zasloužili. Dobře nám dnes zachytal gólman (Daniel Dolejš), všichni hráči podali výborný výkon. Je to takový první krok k tomu, co chceme hrát. Jedeme dál, zápasy jsou těžké a je jich spousta před námi. Měli jsme spoustu zápasů venku, ale bijeme se statečně.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 2:3p. Hosté zabrali. Z východu Čech odváží dva body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:38. Nedomlel, 59:10. Koukal Hosté: 05:56. Schleiss, 51:17. L. Krenželok, 63:32. Lakatoš Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Zámorský, Jank, Váchal – Lev, Cingel, Kevin Klíma – Smoleňák (C), Koukal, Perret – Kelly Klíma, M. Zachar, J. Sklenář – R. Pilař, Morong, Síla. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – R. Polák (C), Štencel, Trška, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Schleiss – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – M. Kalus, Werbik, Mallet – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lederer, Ganger Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Přestřelku pro Středočeši vystřílel finský legionář

Zatímco domácí měli v nohách pondělní duel se Zlínem, který prohráli 2:3 v prodloužení. Motor nastoupil po týdenní reprezentační pauze, do Mladé Boleslavi ale dorazili Jihočeši pouze se šesti obránci a deseti útočníky.

První třetina branku, ale ani žádné výraznější šance nepřinesla. Domácí byli více u puku, ale do nebezpečného zakončení se příliš nedostávali. Hosté pak zahrozili hlavně během dvou přesilových her.

Na gól se tak muselo čekat až do 23. minuty. Skóre otevřel domácí obránce Fillman, který se tak trefil poprvé v letošní sezoně, navíc do branky svého bývalého klubu.

Hosté ale nesložili zbraně - o pět minut později vyrovnal Forman a v polovině zápasu se prosadil šťastnou střelou po odrazu puku od zad Krošelje Prokeš, pro něhož to byla ve 14. zápase v nejvyšší soutěži premiérová branka Slovinský brankář navíc ve 34. minutě, pravděpodobně z důvodu zranění, přepustil místo v brance Růžičkovi.

Mladá Boleslav si vzala vedení zpět v první minutě poslední části, kdy se puk po buly dostal ke Kousalovi, který zamířil přesně do horního rohu Čiliakovy branky. Za půl minuty ujel Jääskeläinen se Szturcem a zvýšil na 4:2. Hosty pak vrátil v následné přesilovce na dostřel svým druhým gólem v zápase Forman.

Dvoubrankový náskok vrátil ale domácím Jääskeläinen využitou přesilovkou. Hosté v závěru hráli minutu dokonce v šesti proti třem, ale snížit díky Adamskému se jim podařilo až dvacet vteřin před koncem, kdy už byli domácí v plném počtu. Na další změnu skóre už ale neměl Motor čas.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. České Budějovice sice nemají tolik bodů, ale hrají velmi dobře. Měly výborný pohyb, jsou velmi silní na puku. Pro nás bylo důležité, že jsme neprohrávali po druhé třetině a výborně nám vyšel vstup do té třetí. Tam jsme soupeři dokázali odskočit a zápas nakonec vyhráli i přes řadu vyloučení v závěru, kdy to nebylo jednoduché.“

Václav Prospal (České Budějovice): „Zápas se rozhodl na začátku třetí třetiny, do které jsme měli velmi špatný vstup. Soupeř nám tam ucukl o dva góly a my už jsme to nedokázali zvrátit. Po druhé třetině jsme ale měli vést o dvě branky, a ne aby byl stav 2:2. Tam jsme si prohráli zápas. Síly nám nedocházely, kluci to milují, když mají hodně času na ledě.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 5:4. Špatný nástup do třetí třetiny stál Motor body, rozhodl Jääskeläinen

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:19. Fillman, 37:26. Bičevskis, 40:50. P. Kousal, 41:23. Jääskeläinen, 53:51. Jääskeläinen Hosté: 26:05. Forman, 29:50. Prokeš, 44:00. Forman, 59:41. Adamský Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, G. Szturc, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Slováček, Suchánek, Roth – Christov, Jonák, D. Voženílek – Forman, Gilbert, Z. Doležal – Adamský, Prokeš, Karabáček – Michnáč. Rozhodčí Šír, Mrkva – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Matador Hübl dosáhl 787. bodu a překonal Lešku

Po pondělní přestřelce, kterou předvedli hráči obou celků na stejném stadionu při dohrávce 2. kola, v níž Brňané udolali Litvínov 7:6 po samostatných nájezdech, bylo dnes k vidění gólově mnohem dietnější menu. Válek v šesté minutě prověřil pozornost brankáře Klimeše, zahanbit se na druhé straně nenechal ani jeho protějšek Godla při Holíkově šanci.

Hned zkraje druhé části Brňané špatně vystřídali a hráčům Vervy stačilo na využití přesilovky jen 33 sekund: Hübl zavěsil zblízka a vyrovnal tak v historických tabulkách Lešku. Schneider krátce nato v dobře příležitosti na vyrovnání neuspěl, ale Plášek ve 36. minutě odčaroval Godlovo kouzlo a bylo to 1:1.

V úvodu třetího dějství se hosté ubránili v oslabení a sami pak měli naopak při vlastních přesilovkách blízko k tomu, aby dokonali obrat. Holík a po něm i Plášek však orazítkovali pouze brankovou konstrukci za Godlovými zády.

V polovině 54. minuty předvedli hosté parádní kontr v oslabení, zakončení akce dvou na jednoho vyšlo na Muellera, který střílel do odkryté branky, jenže Godla vytáhl zákrok z kategorie zázračných a stav zůstal 1:1. V závěru základní hrací doby neuspěl zblízka Jarůšek, i proto se ani dnes nerozhodlo v 60 minutách a zápas dospěl do prodloužení.

Do něho šli Litvínovští s početní výhodou čtyři na tři, protože se v čase 59:42 provinil proti pravidlům Klepiš. Výhodnou situací nepohrdli - po 37 sekundách prodloužení jim vystřelil druhý bod veterán Hübl. Dvaačtyřicetiletý útočník po vstřelení dvou branek svou bilanci v extralize posunul na 787 bodů za 357 gólů a 430 nahrávek a přeskočil tak dosavadního rekordmana základní části samostatné české extraligy Petra Lešku.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „V první řadě jsme rádi za dva body, které nás samozřejmě těší. Dneska jsme v určitých pasážích zápasu nebyli lepším mužstvem. Rozhodly speciální formace. Jejich přesilovky jsme ubránili, někdy i se štěstím, sami jsme dali dva góly v přesilové hře. Dva body nás samozřejmě těší. Vynikající výkon podal brankář Godla, který nás několikrát hodně podržel. Rád bych touto cestou pogratuloval 'Vantovi' Hüblovi k obrovskému milníku a překonání toho rekordu. Máme radost s ním.“

Jan Zachrla (Kometa): „Hodnotím ten zápas tak, že jsme byli trošku horší v té koncovce. To je jediná věc, která nás trošku zklamala. Oproti včerejšku, kdy jsme dali sedm gólů, byl ten dnešní zápas úplně jiný. Byli jsme ale určitě lépe připravení na soupeře, byli jsme i lépe organizovaní a věci, které jsme si řekli v přípravě na zápas, na ledě fungovaly. I ta hra byla z naší strany koncentrovanější a měli jsme ji pod kontrolou, v koncovce nás to ale zklamalo.“

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 2:1p. Po gólových žních půst. Odvetu rozhodl rekordman Hübl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:06. V. Hübl, 60:37. V. Hübl Hosté: 35:48. Plášek ml. Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Gerhát, P. Svoboda – Válek, Jícha, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Pardubice dál stoupají, Plzeň má čtvrtou prohru v řadě

Hned v úvodu utkání měli hosté velkou možnost získat vedení. Po vyloučeních Ďalogy a Nakládala hrála Plzeň 88 sekund v pěti proti třem, oslabení Dynamu ještě zkomplikovala Poulíčkova ztráta hole, i tak domácí se proti početní převaze Západočechů ubránili. V 11. minutě se mohlo Dynamo ujmout vedení, Kousalovu střelu tečoval Mandát těsně vedle Frodlovy tyče.

Ve svižném utkání se nadvakrát nepodařilo prosadit Kantnerovi v bezprostřední blízkosti Kantorovi, na pardubické straně neuspěl Camara po samostatném úniku, když jej vychytal Frodl. Velkou šanci měl i Kousal, který neuspěl s blafákem do bekhendu. Dynamu pomohla získat vedení rychle po sedmi sekundách proměněná přesilová hra, Kousal vyhrál vhazování na Mikuše a jeho střelu v pádu tečoval Mandát. Na rychlou změnu směru kotouče nestihl Frodl zareagovat.

Nabyté vedení vlilo Pardubickým sebevědomí, ve 25. minutě byl blízko zvýšení náskoku Dynama útočník Camara, jeho rána nejprve pouze těsně minula plzeňskou klec, o střídání později jeho samostatný únik vychytal Frodl. Po neproměněném brejku hostí ujel po pravé straně Paulovič, na střed nahrál Ďalogovi, ten vybídl ke skórování do poloodkryté klece po rychlé souhře Svačinu, jenž zvýšil pardubický náskok na dvougólový.

O rychlou plzeňskou odpověď se pokusil tvrdou střelou obránce Kaňák, jeho ránu si ale bleskovým zákrokem Kantor pohlídal. Modrobílí se pak ubránili pardubické přesilovce, v následné hře pět na pět neuspěl po rychlé akce Ďaloga, jenž si najel ze strany do zakončení, které zneškodnila Frodlova lapačka.

Naděje hostům na bodový zisk se snížily hned v úvodu třetí dvacetiminutovky. Kantner se propracoval do velké šance, kterou zlikvidoval výtečný Kantor, na opačné straně Kusý bruslí tečoval Mikušovu střelu od modré čáry a zvýšil na 3:0 pro Dynamo.

Indiánům se poté nepovedla čtyřminutová přesilovka, když Mandát zasáhl vysokou holí Vráblíka. Plzeňané nepotrestali ani následné nedovolené bránění Zdráhala, když největší šanci měl pardubický Blümel, který po rychlém brejku a přihrávce od Anděla zakončoval sám před Frodlem. Západočechům nevyšla ani čtvrtminutová hra pět na tři, když Hrádek vyhodil puk mimo hřiště. Zase to byly Pardubice, kdo měl při nerovném počtu hráčů velké šance: neuspěli v nich uniknuvší Blümel a poté Anděl.

V následné hře pět na pět Blümel zvýšil na rozdíl čtyř branek střelou z ostrého úhlu, kterou si Frodl srazil do sítě. Domácí brankář Kantor čisté konto neudržel, v 57. minutě jej ranou z rohu překonal kapitán Gulaš. Necelé tři minuty před koncem hostující trenéři odvolali gólmana, Pardubice ale větší drama nepřipustily.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Podali jsme velmi dobrý výkon, pouze na začátku utkání nám tolik nejezdily nohy. Důležité bylo ubráněné oslabení ve třech hned zkraje zápasu. Od poloviny první třetiny jsme hru vyrovnali a postupně si vypracovávali více šancí. Měli jsme pohyb, z toho vyplývaly i další příležitosti, od druhé třetiny jsme byli lepší. Skvěle jsme sehráli oslabení, ubránili šest plzeňských přesilovek, to je skvělé.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Těžko hledat pozitiva na takovém utkání. Nezačali jsme úplně špatně, nevyužili jsme přesilovku pět na tři, pak nás položí jedno střídání. Viděl jsem v naší hře spíše takovou planou snahu, dnes vyhrál lepší tým. Máme dlouhodobý problém na vhazováních, neboť jejich většinu prohráváme a tím je pak dán i obrázek naší hry, že nehrajeme tolik s kotoučem. Nedostali jsme se do vážnějších šancí, proto jsme skórovali pouze jednou.“

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň, 4:1. Rozjeté Dynamo přejelo i Západočechy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:56. Mandát, 29:07. Svačina, 42:57. Kusý, 54:34. Blümel Hosté: 56:56. Gulaš Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), J. Zdráhal, Ďaloga, Hrádek, Vála, Mikuš – Kusý, Blümel, Poulíček – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Svačina, O. Roman, Rohlík – Claireaux, Anděl, Paulovič. Hosté: Frodl (Pavlát) – Čerešňák, L. Kaňák, Kvasnička, Vráblík, Stříteský, Lang, Houdek – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Pour – Eberle, Stach, Kantner – Slanina, Rob, Malát. Rozhodčí Veselý, Hejduk – Rampír, Špringl Stadion enteria arena