Barulin a Kosticyn v Dynamu: smlouvy mají postavené na bonusech

Na příchody Andreje Kosticyna (35) s Konstantinem Barulinem (36) existují dva pohledy. První: Pardubice skládají dohromady partu starých pánů za zenitem. Druhý: Pardubice se rozhodly nadupat tým pro play off, sehnat hvězdy, které zvednou kvalitu. Ne za rok. Hned.

„Co se týká Andreje, spoléháme na jeho zkušenosti i střeleckou potenci. Měl by být tím, kdo nám pomůže se střílením gólů. Jsme přesvědčeni, že v krátkodobém horizontu nám může hodně pomoci,“ pronesl sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický. Jistě, klub věří variantě dva. Tedy, že se trefil, získal hvězdy, které udělají rozdíl. „Beru, že je možná překvapení vzít sem Rusa do brány. Ale Kosťa chytal velké zápasy, má toho hodně za sebou, má kvalitu. A když se díváte na evropském trhu, k mání jsou pouze kluci z nižších soutěží,“ dodal Salfický na adresu Barulina, mistra světa z roku 2012.

Podle informací deníku Sport se Pardubicím podařilo oba hráče přivést za velmi zajímavých podmínek. „K tomu se vyjadřovat nemůžu,“ odmítl sportovní ředitel prozradit detaily. Vyjednávání o smlouvách ale údajně netrvalo vůbec dlouho, Kosticyn i Barulin měli přistoupit na kontrakty postavené na motivační složce. Měsíční plat by neměl přesahovat 150 tisíc, což je spíš gáže pro hráče ze třetí formace. Další peníze si oba mohou vyhrát při úspěchu v play off. A měl by tam být ještě jeden detail. V dubnu jim kontrakt vyprší, pokud bude Dynamo stále ještě ve hře, vstoupí v platnost měsíční opce v řádech desítek tisíc korun, ale vyšší motivační složkou.

„Sehnat teď hokejistu, který je v herním vytížení? V dnešní době strašně těžké. Pokud pak řešíte varianty, jestli vzít hráče, který stojí od března, protože za mořem se nehraje už dlouho, nebo máte vedle variantu, že ještě poměrně nedávno byl v akci, druhá varianta je lepší,“ vysvětlil Salfický, proč si plácli se dvěma veterány, kteří skončili v Nižněkamsku.

Brankář Barulin patřil do roku 2016 do reprezentačních ruských výběrů. Z mistrovství světa má i kompletní sadu medailí a ještě v sezoně 2018/2019 chytal utkání hvězd KHL. Patřil taky do slavné éry Atlantu Mytišči se Sergejem Mozjakinem nebo Janem Markem, který došel pod vedením Miloše Říhy do finále KHL. Pak zářil v Kazani a v Omsku. V této sezoně ale vyhrál jen dva zápasy. „Jsem přesvědčený, že pořád je ale schopen chytat na velmi vysoké úrovni,“ říká Salfický. „Sledovali jsme několik jeho zápasů za Nižněkamsk a ano, čísla třeba teď nemá nejlepší. Ale když se zaměříte na jeho pohyb, na věci které na ledě dělá, pořád nám má co dát,“ věří nové jedničce.

Oba hokejisté jsou pardubickou výpomocí pro konec sezony. Kosticyn má vyřešit velkou marodku v útoku, být zbraní pro přesilovky. Barulin by pro sebe měl zabrat bránu.

Běloruský útočník má za sebou poměrně bouřlivý hokejový život. Vedle skvělých momentů na ledě, gólů za Montreal, se uměl i slušně bavit. Zdroje deníku Sport z Ruska ale hovoří o tom, že má malé dítě, divočit přestal a pomalu se z něj stává usedlejší taťka, běloruský medvěd. Ve čtvrtek se účastnil jen rozbruslení, k zápasu naskočí až v neděli. „Neočekávám od něj sprinterské závody. Když jsem ho ale viděl na tréninku, rozhodně nebude nikde zaostávat. Jeho přidaná hodnota je hlavně střela. Andrej je hokejista, který tohle nezapomíná,“ doplnil Salfický.

