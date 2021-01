Barulin+Kosticyn nepřišli vraždit talent. Chce se po nich rozdíl. Hned

Extraliga je v téhle sezoně hodně specifická. Třeba i tím, že do play off jde 12 týmů. Pokud se chcete před hrou o titul posílit, vlastně zbývá jediná možnost, dívat se ven. Protože když na to přijde, tady vám nikdo hvězdu za „díky a nazdar“ prostě nedá. Pardubice zkusily podobnou věc jako před rokem se Stěpanem Zacharčukem. Ten tehdy přijel, rozbíjel, zuřivě bránil. Teď velké služby čekají od dvojice Konstantin Barulin + Andrej Kosticyn.

Vždycky mi přijde totálně ujeté a absolutně mimo, když se v zahraničí loví hráči podle cvrlikání agentů a projíždění eliteprospects. Většinou nepřichází posila, ale spíš „posila“. Hráč, který postupně končí v nižších formacích a spíš zabírá místo. Aha, tak nevyšlo. No nic. Ale příště do toho půjdeme zase, znovu vytáhneme něco z klobouku. Ano, to je taky jedna z věcí, které český hokej dusí. Každý rok takových nákupů najdete hodně.

Pardubický přístup je v tuhle chvíli jiný. Jejich očima nerozšiřují kádr. Pro ně jsou Kosticyn s Barulinem esa, která mají dělat rozdíl. A tenhle pohled je podle mě naprosto v pořádku (druhá věc samozřejmě je, zda jsou schopni dělat rozdíl v extralize). Podle toho mají i postavené kontrakty. Pokud budou úspěšní, dotáhnou klub daleko, vydělají si. Jestli ne? Nebude to stát víc než průměrný český hokejista na hraně druhé a třetí formace.

Z finančního pohledu to není risk. A oba veteráni ani nezabírají místo vlastním mladým hráčům, protože Matěj Blümel je tak dobrý, že hrát prostě bude dál, stejně by na tom byl i Filip Koffer, kdyby se nezranil. A jestli je Milan Klouček lepší než bývalý ruský reprezentant Barulin? Tak stejně bude chytat. Trenéři by byli blázni, kdyby do hry pouštěli horšího brankáře. Navíc mají Pardubice farmu ve Vrchlabí. Takže jestli třeba teď Pochobradský nebo Matýs nebudou hrát deset minut za zápas, ale na konci sezony dostanou velkou roli v 1. lize, je to krok zpátky? Jasně, že ne.

Pak je tady ale samozřejmě i určité riziko, které na sebe klub bere. Faktem prostě je, že někteří hráči, kteří přicházejí z Ruska, mají poněkud volnější morálku. Jsou živější, nebo víc vydrží, k některým to patří. Potřebujete jejich mysl ukočírovat jen u ledu. Vidět to bylo na případu Stěpana Zacharčuka. Když dorazil přímo z KHL, patřil k nejvýraznějším hráčům extraligy. Ale když se v Rusku přes léto chystal sám, kvůli covidu nemohl přiletět dřív, šel výkonem o několik tříd níž. Musíte s takovým hráčem mluvit, hlídat ho. Případně poznat, kdy už týmu nepomůže a rychle říct sbohem. Proto evidentně nemají smysl žádné dlouhé pakty.

Z poměrně nedávné pardubické historie vytáhnete dost nákupů, které vraždily rozvoj hráčů. Ilja Děrvuk, Vladislav Bojko, Sébastien Piché, Jeremy Welsh a takhle by šlo jmenovat ještě hodně dlouho. Přišli, odešli, nenechali po sobě vůbec nic. Příchody Kosticyna s Barulinem mají být jiná třída. Oba vědí, co se od nich čeká. A Pardubice to i veřejně potvrzují. Nechtějí rozšiřovat kádr, chtějí uspět. Jistě, povést se to nemusí. Jen tyhle dva příchody rozhodně neubližují. Maximálně se klub spálí, že vsadil na špatné koně.

