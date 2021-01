Kváča je liberecká jistota: Musíte se zlepšovat s hráči kolem vás

Popáté v řadě jste vyhráli o gól. Cítíte, jak je Liberec silný, že vyrovnaná utkání umíte lámat pro sebe?

„Takové zápasy někdy jsou, blížíme se k play off, podobné to bude asi čím dál tím častěji. Je dobré si to vyzkoušet. Určitě jsme všichni rádi, že se nám daří udržet výsledek o gól až do konce a vyhrát za tři body.“

A vy u toho inkasujete jen minimum gólů. Graduje vaše forma?

„Snažíme se být konzistentní všichni a celou sezonu. Ať jde o mě, obránce i útočníky, je to stejné. Potřebujeme držet nějakou výkonnostní přímku co nejvýš, pak se nám bude dařit. Hlavně musíme plnit detaily, pak přijde odměna. Na tréninku potřebujete dělat všechno na sto procent, přihrávky, dohrávání... V zápase se to projeví. Pro tohle my si jdeme. Doufám, že takhle se to bude dařit dál.“

Přímka je dobrý příměr. Konkrétně ta vaše je vysoko už druhou sezonu, měl jste stabilní formu v Třinci, teď znovu. Je to hodně těžké?

„Je, v extralize máte hodně šikovných hráčů, chtějí se prosadit. Nároky se stupňují, zvyšují. A vy nechcete upadat. Musíte se zlepšovat s těmi hráči, kteří chtějí co nejlépe zakončit, držet si výkonnost, jak to jenom jde. Občas to samozřejmě taky trochu drhne, ale pak se musím dostat do hry přes detaily, třeba pomoci rozehrávkou, nebo nějakou jinou maličkostí. Ale v součtu se stejně počítá, jakou výkonnost si drží tým.“

Dobře, tak když tým, tak mi zkuste vysvětlit, že od Nového roku vám chybí Ladislav Šmíd , obrovská defenzivní persona extraligy. A vlastně to na výsledku vidět moc není...

„Každý hráč, který vypadne, chybí. Ale musíte se s tím umět vypořádat.“

Takže od vás slyší, ať se hezky v klidu dívá, že není moc potřeba?

(usměje se) „Ne, to vůbec. Těšíme se na něj, až se zase vrátí. Je to výborný hráč, který nás zase může jedině posunout a pomoci nám. Záleží na každém dílku naší skládanky.“

Šmíd je velký chlap, který budí respekt. Ne jen svaly, ale i hláškami na ledě, pohledem. Pozná brankář, když na ledě je a když tak chybí?

„Pro útočníky je určitě nepříjemné, když se snaží najíždět do brankoviště a potkají tam jeho. Každý máme ale nějakou svoji úlohu, já se hlavně snažím soustředit, co mám dělat v tom modrém, co je nakreslené na ledě. Je výhoda mít Láďu na ledě. Ale jak říkám, každý má nějakou svoji úlohu, proto je každý hráč týmu důležitý, když do sebe všechno zapadá, pak si můžete držet výkonnost.“

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:2. Bílí Tygři oloupili Dynamo, rozhodl Vitásek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:18. Poulíček Hosté: 19:43. Birner, 54:44. Vitásek Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Bučko, Ďaloga, Vála, J. Zdráhal – Tybor, O. Roman, Camara – Kusý, R. Kousal, A. Kosticyn – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, Rohlík, Matýs. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Rozhodčí Lacina, Micka – Brejcha, Gerát Stadion enteria arena

