Hrej si, šelmo! Liberec se hrne nahoru. Dynamo doutná, ale láká Zohornu

Doba se změnila. Vybavíte si ještě první kolo? Pardubice přijely do Liberce a vypadalo to, jako kdybyste dali plyšovou hračku k Tygrovi do klece. Hrej si, šelmo! Zoufalému Dynamu nasypala sedm gólů, kralovala úplně ve všem. Od té doby dorazilo do Pardubic šest nových hráčů, plus se změnilo obsazení lavičky. Teď proti sobě hrála dvě nejúspěšnější mužstva za posledních 15 kol, pořádky se změnily.

Tabulkové počty ale moc ne. Tři kousky pro Liberec! O výsledku 2:1 rozhodl pět minut před koncem Ondřej Vitásek . A domácího kouče Richarda Krále situace dost rozpálila: „Zbytečně jsme vzali kotouč k nám do třetiny a pak ho tam ztratili. Měli jsme tam pět hráčů, Liberec dva a stejně nám dali gól do prázdné branky. Strašně špatně jsme si to tam rozebrali,“ kroutil hlavou.

Pardubice mají za sebou úspěšné zápasy, třeba otočily v Karlových Varech z 1:3 na 4:3. Ale aby dupaly celý zápas? Víckrát po sobě? Vidíte rezervy. „Chybí mi větší rvavost, nasazení. Před měsícem nás to zdobilo, teď se nám podobné věci vytrácejí, budeme to muset znovu nastartovat. Vidíte, jak se snažíme hrát všechno kolem brány, možná dát nějaký hezký gól do prázdné branky. Takhle to ale nefunguje,“ rozpovídal se Král.

Do neděle se pak ještě definitivně vyjasní, jak bude vypadat jeho soupiska pro závěr základní části a play off. Pardubické posilování by před uzávěrkou přestupů mělo ještě gradovat. V Chabarovsku skončil na vlastní žádost Tomáš Zohorna, Dynamo by si s ním mělo podle informací deníku Sport brzy plácnout. „Během mé kariéry byly u mě na prvním místě zájmy týmu. Ale hlavní věcí v životě člověka je vždy rodina,“ uvedl útočník pro klubový web. S manželkou čekají přírůstek do rodiny, takže Zohorna požádal Chabarovsk o uvolnění ze smlouvy, klub mu po šestileté službě vyhověl. „V této době musíme být spolu, zejména s ohledem na všechny obtíže spojené s pandemií a omezeními platnými ve světě,“ vysvětloval reprezentant rodinnou prioritu.

Pardubice - Liberec: Vyrovnávací gól do šatny! Svižnou střelou po buly se prosadil Birner, 1:1

Body z posledních 15 zápasů v extralize 1. Liberec 35 bodů (52:28) 2. Pardubice 33 (51:39) 3. Sparta 32 (60:34) 4. Ml. Boleslav 26 (39:35) 5. Kometa 25 (41:34)

V posledním zápase za Amur nahrál na gól bratrovi Hynkovi, tím získal 166 bod v KHL a o jeden předskočil celkový nástřel Jaromíra Jágra . Takže teď domů, chystat se na porod. A taky na extraligu? Nejspíš. Vyloučeno ani není, že by v letadle do Česka musel Tomáš Zohrona sedět sám. Pardubice se snaží tým před play off nadupat i o zkušeného obránce, hodit by se jim mohl i Michal Jordán .

To Liberec vypadá teď silně i bez doplňování kádru. Bodoval jedenáctkrát po sobě. Má svoje hrdiny, i když stále chybí Ladislav Šmíd nebo Tomáš Filippi . V bráně stabilně válí Petr Kváča, na něj je velký spoleh. Plus góly umí dávat i dělníci, v minulých kolech se vytáhl Jaroslav Vlach, teď v Pardubicích Vitásek.

„Ta linie je strašně křehká,“ usmál se trenér Patrik Augusta, když rozebíral, zda je tohle trenérský ráj, když tým soupeře neúnavně deptá pohybem a vítězí. „Spoustu zápasů jsme ubojovali, což ukazuje charakter mužstva. Pořád máme na čem pracovat, ale výkon v Pardubicích se přiblížil výkonu, který bychom chtěli vidět častěji,“ dodal. Ano. Tenhle liberecký hokej má budoucnost. Pardubická krasojízda moc ne. Potřebovaly by se zase chtít víc umazat.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 1:2. Bílí Tygři oloupili Dynamo, rozhodl Vitásek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:18. Poulíček Hosté: 19:43. Birner, 54:44. Vitásek Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Bučko, Ďaloga, Vála, J. Zdráhal – Tybor, O. Roman, Camara – Kusý, R. Kousal, A. Kosticyn – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, Rohlík, Matýs. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Rozhodčí Lacina, Micka – Brejcha, Gerát Stadion enteria arena

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE