Klepiš: Horko těžko jsme srovnali a pak se stane tohle. Je to na ho*no…

Upřímnost nade vše. Jakub Klepiš po skličující porážce s Litvínovem (3:4) pojmenoval aktuální „pohodu“ v Kometě trefně: „Teď je to na ho*no. Omlouvám se, ale jiný výraz pro to nemám,“ reagoval zkušený útočník na ztracený zápas. Další v řadě. Brno prohrálo šest z posledních sedmi partií, tři v řadě. Nad Severočechy přitom vedlo po první třetině 2:0.

Co se pak stalo s Kometou?

„První třetina byla O.K. Ve druhé jsme se snad nedostali z pásma. To se na takové úrovni nesmí stát. Třetí taky nebyla ideální, ale snažili jsme se. Nebylo poprvé, co jsme dali gól a hned další střídání inkasujeme. Nikdo samozřejmě neudělá chybu schválně. Soupeř pak naroste a roste i tlak na nás. Horko těžko jsme se štěstím srovnali a pak se stane tohle.“

Kometa - Litvínov: Pěkná zadovka Hübla našla před brankou Pospíšila, 3:4

Máte vysvětlení pro poslední neúspěchy?

„Myslím, že jsme dobrý tým. Dobrá parta kluků. A dobrý tým nemůže prohrát víc než dva zápasy po sobě. Já už si ani nepamatuju, kdy jsme naposledy vyhráli.“

Co s tím?

„Každý musí přidat. Všichni do toho musíme dát víc. Od prvního do posledního hráče. Takhle to nejde. Ani se nenadějeme a bude tady play off. Jestli tam chceme vystupovat takhle, asi bychom žádnou šanci neměli.“

Mají vliv na výkony změny v kádru? Hlavně v obraně.

„To si nemyslím. Nevím, jestli to dvacetiletým klukům vadí, jsou z toho vystresovaní…Každý si přečte, co se děje, ale neslyšel jsem, že by se v kabině rozebíralo, kdo odešel a kdo přijde. To jde mimo nás. Dělá si to vedení, pan Zábranský. My se musíme soustředit jen na výkon.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Litvínov, 3:4. Verva urvala vítězství ve třetí třetině

