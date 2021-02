Kapitán Čerešňák dotlačil Plzeň k výhře. Před nájezdy zapomněl na sudí

Po riskantní rozehrávce Liberce se dostal k ráně Luboš Rob, ale Kváču ještě nepropálil. O pár sekund později zůstal na levé straně volný Peter Čerešňák. Vystřelil zápěstím a v polovině třetí části srovnal na 3:3. Stav vydržel až do konce, byť se Plzeň bránila při jeho vyloučení a pak ještě jednou v nastaveném čase, kdy už byl mezi třemi statečnými na ledě. „Viděl jsem už jen na nohy,“ vracel se slovenský bek k těžkým chvilkám poté, co jeho tým urval druhý bod v nájezdech.

Při neúčasti Milana Gulaše a potrestaného Petra Straky, který nosil céčko v předchozím utkání proti Brnu, se zhostil role kapitána. „Jediný rozdíl byl, že jsem musel jít před a po zápase za rozhodčími. Ale jak jsme šli na nájezdy, zapomněl jsem,“ usmíval se Peter Čerešňák. V rozstřelu dal prý přednost šikovnějším hráčům. Indiánům asi přálo i porušení zavedeného rituálu.

Trenér Liberce Augusta řekl, že jeho tým body spíš ztratil. Jak jste výhru 4:3 viděl vy?

„Náročný zápas, hodně času jsme strávili v obraně, za což může i spousta zraněných hráčů. Máme jich šest, všichni jsou starší, zkušenější. Určitě nám chyběli. Ale jsem velmi rád, že se nám podařilo získat dva body. Budou pro nás ještě důležité, v neděli je máme znovu. Ještě stále máme šanci na čtyřku. Prodělali jsme šňůru porážek, teď to chceme otočit a udělat ještě nějakou vítěznou sérii.“

Jak důležité je vítězství po čtyřech porážkách pro psychiku týmu?

„Psychika hraje hodně. Máme strašně moc mladých, pro ně je to vždy nové, nemají tolik zkušeností, jak se v takových zápasech uklidnit. Někdy hrajeme strašně zbrkle. Myslím, že nám výhra v tomto směru pomůže, začneme si trošku věřit. Už proti Brnu jsme si vedli vcelku dobře, ale doplatili na vyloučení. Teď se nám podařilo urvat dva body. Snad ještě nějaké posbíráme.“

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 4:3sn. Domácí ukončili šňůru porážek, v nájezdech rozhodl Lang

Do zápasu jste šel jako kapitán. Změnila se v něčem vaše role?

„Snažil jsem se k tomu přistupovat úplně normálně. Jediný rozdíl byl, že jsem musel jít před a po zápase za rozhodčími. Ale jak jsme šli na nájezdy, tam jsem na to zapomněl. (úsměv) Byla to novinka, ale nijak speciálně jsem to neprožíval. I když jsem za to rád.“

Na nájezd jste se nehlásil?

„Tahle možnost mi byla nabídnuta, nechal jsem to však na – podle mého názoru - šikovnějších hráčích.“

Ještě předtím jste na konci třetí třetiny byl vyloučen. Pak jste bránil ještě v oslabení v prodloužení, kdy vás Liberec svíral v pásmu a Dominik Frodl dokonce na chvíli ztratil hokejku. Jak vám bylo v těžkých chvílích?

„Vyloučení přijde samozřejmě líto, že člověk tak krátce před koncem oslabil mančaft. Ale kluci to sehráli skvěle, poradili si s tím. A druhá situace? Byl jsem už v takovém stavu, že jsem viděl jen pod nohy. Byl jsem rád, že jsem to nějak dostal do středního pásma a stihl vystřídat. Zvládli jsme to, i když se štěstím. To bylo rozhodující.“

Do konce základní části zbývá pět kol, na čtvrté místo ztrácíte sedm bodů. Jste v situaci, kdy už asi musíte ve všech zápasech bodovat, nejlépe za tři body. Co bude klíčem?

„Přesně tohle. Musíme sbírat body, jak už jsem řekl, v neděli hrajeme v Liberci. To bude extrémně důležitý zápas, pokud chceme na čtyřku pomýšlet. Nečeká nás nic lehkého, ale ještě to není ztracené. Jdeme do toho naplno.“

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:19. P. Musil, 24:54. Eberle, 48:52. Čerešňák, . M. Lang Hosté: 13:47. Gríger, 24:23. Bulíř, 34:39. R. Pavlík Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (C), Budík, Jiříček, Houdek, L. Kaňák – Pour, Suchý, P. Musil – Kantner, Kodýtek (A), Eberle – M. Lang, Kracík (A), Dočekal – Michnáč, Přikryl, Rob. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Gríger, Lenc – Rychlovský, Bulíř, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek. Rozhodčí Kika, Mrkva – Klouček, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 47 30 4 5 8 174:116 103 2. Sparta 47 29 3 6 9 174:105 99 3. M. Boleslav 47 22 6 7 12 148:111 85 4. Liberec 47 22 7 5 13 138:107 85 5. Mountfield 47 24 4 3 16 130:111 83 6. Plzeň 47 20 6 6 15 145:122 78 7. Pardubice 47 19 6 4 18 123:131 73 8. Brno 47 17 5 5 20 132:137 66 9. K. Vary 47 16 7 4 20 131:157 66 10. Vítkovice 47 17 4 6 20 113:128 65 11. Litvínov 47 13 8 5 21 113:133 60 12. Olomouc 47 13 4 5 25 95:137 52 13. Zlín 47 10 3 3 31 95:155 39 14. Č. Budějovice 47 6 4 7 30 121:182 33