56 minut trestů! Plzeň srazily fauly, střelci mlčí. Schneider se trápí v Brně

Dva tresty do konce utkání, celkem 56 trestných minut na straně Plzně. Indiáni i přesto Kometu mírně přestříleli, ta dala za 16 minut v přesilovce jediný gól. Ale nakonec i to stačilo na tříbodový zisk. „Naše fauly nás potrestaly,“ shrnul trenér Ladislav Čihák po porážce 0:1. Pro jeho tým to byla čtvrtá prohra v řadě, zakončil týden temnoty, během něj nezískal ani bod.

Pro Škodovku to dopadlo až krutě. V první třetině ještě byla lepší, jenže z toho nevytěžila vůbec nic. Střelci v poslední době spíš mlčí. Filip Suchý v posledních vteřinách mohl vyrovnat, ale podmetl puk. Netrefil se už jedenáct utkání. Může to být i tím, že k oporám vyřazeným ze hry kvůli zranění patří taky Milan Gulaš, vynechal třetí zápas po sobě. Mladé mužstvo postrádá větší klid, lídr chybí v kabině i na ledě, včetně přesilovek. I když ty měla včera Plzeň jen dvě a dohromady téměř třetinu se musela bránit v oslabeních.

„Vzalo nám to hodně sil, dva hráči vypadli, takže se pak sestava musí lepit. To ale nic nemění na tom, že jsme za to měli ve třetí třetině vzít a útočit. Bohužel jsme to nezvládli. Bojovnost tam je, ale musí se dobře rozlišovat, kdy a kde bojovat, vynaložit tu sílu, abychom vybojovali puk a hráli s ním. Možná to plyne i z přemíry snahy, tým není odevzdaný, ale nedisciplinovanost nás sráží a k takovým faulům by jednoznačně neměli docházet,“ hodnotil plzeňský kouč.

Už v 7. minutě byl vykázán do šatny Petr Straka, jenž převzal céčko místo zraněného Gulaše. Při přetlačování před brankou sekl do rozkroku Vojtěcha Střondalu. Kometa pětiminutové převahy nevyužila, ale ve druhé části dostala novou šanci to napravit poté, co Sebastian Malát zvedl rameno a uzemnil Karla Pláška.

Tentokrát hosté přesilovku využili po pumelici Petra Zámorského po 45 vteřinách. Ovšem to byla nakonec taky všechno. Zbytek si brněnský celek zkušeně pohlídal. „Tohle oni umí. Jakmile vedou, zavřou v pěti střední pásmo, vyhazují jednoduše puky, takže se pro ně musíte vracet. Tyhle výsledky si dokážou pohlídat. Brno bylo hratelné, jenže bez gólu se vyhrát nedá, měli jsme dlouhá oslabení, což stálo hodně sil, navíc vypadli dva hráči,“ líčil Martin Dočekal, který v Brně přes pět sezon působil.

Čtyři porážky v řadě, to už může být problém. Plzeň v sezoně prošla sérií pěti proher, ovšem tehdy dvakrát bodovala. Tentokrát vyšla s nulou a ve středu ji čeká Liberec, s nímž zápolí o účast v elitní čtyřce. „Máme tým, jaký máme, máme tolik hráčů, kolik máme. Uvidíme, jestli se někdo vrátí a zda se tresty budou dál řešit. Ale kluci, kteří jdou do zápasu, za to musí vzít, vylézt a rozhodovat, dávat góly. Musíme začít vyhrávat,“ prohlásil trenér Čihák.

Střelci se v poslední době odmlčeli. Ovšem svého spáče má taky Kometa. Peter Schneider byl jednu dobu nejlepším střelcem mužstva, momentálně má 17 zásahů a je pořád druhý za odskočeným Peterem Muellerem (26). Po zranění žeber z konce roku však vynechal téměř měsíc, po návratu skóroval pouze jednou. Nedostává už tolik prostoru, včera chodil na led ve čtvrtém útoku s Dávidem Bondrou a Silvestrem Kuskem.

„Neřekl bych, že se s ním něco děje,“ reagoval brněnský asistent Jan Zachrla. „Hrál přesilovky, teď ji máme postavenou jinak. Má teď jinou roli, záleží na něm, jak se toho zhostí. Pracuje na tréninku i v zápase, jen teď nemá prostor, co předtím. Ale z naší strany je s ním spokojenost. Teď tolik nehraje, nedává góly, ale to týmový sport přináší, kdy je kolikrát pětadvacet hráčů,“ dodal.

