Salák se sune nahoru. Co ukázala bitva Sparty s Třincem směrem k play off?

Gólman Sparty Matěj Machovský (vlevo) gratuluje Alexanderu Salákovi k vychytané výhře • FOTO: Pavel Mazáč / Sport

Válel. Alexander Salák v brance Sparty vytáhl proti Třinci velmi jistý výkon. Takže zamotané hlavy trenérů a možná přesun do pozice číslo jedna místo Matěje Machovského? „Vůbec nikdo nám nic nezamotává. Nebereme to tak, že by někdo někoho přechytával. Pořád platí, že se rozhodneme až před play off, kdo začne,“ pronesl po výhře 4:2 kouč Sparty Miloslav Hořava. Co napověděla bitva extraligových obrů o jejich síle před play off?