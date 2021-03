Zaťovič po přežití Komety: Šlapali jsme víc, musíme hrát špinavý hokej

Číslo 26 je zase nebezpečné. Muž okamžiku Martin Zaťovič rozsekl drama třetího duelu předkola. V závěru cítil, že je jeho tým plný energie a jde si za prvním triumfem ve vyrovnané sérii. „Šlapali jsme do toho víc,“ mínil útočník.

Takhle jste se z gólu dlouho neradoval, co?

„Už jsem dlouho žádný nedal. (smích) Od rána jsem měl nastavenou hlavu na výhru. Šli jsme za tím. Říkal jsem klukům, že to urveme za každou cenu. Ať už v prodloužení nebo na nájezdy. Spadlo to ze mě. Jsem rád, že se vyplnilo to, co jsme si řekli. V kabině byly po zápase pozitivní emoce. Všichni byli nadšení.“

Skóroval jste možná z jedné z nejméně nebezpečných střel…

„Za tento zápas jsem měl tři takové. Úplně stejné. Jednu jsem cpal nahoru. Je to o tom, aby se to nějak odrazilo a někdo to dorazil. Tuhle sérii budou rozhodovat škaredé góly. Platí jakýkoliv. Je to vyrovnané. Oni mají přečtené nás a my je. Chybičky rozhodují. Kdo bude lepší v dorážkách, před bránou a v přesilovkách, ten postoupí.“

V závěru jste byli lepší. Cítili jste, že za tím jdete víc než soupeř?

„Šlapali jsme do toho víc. V prodloužení jsme měli víc sil. Věřím, že tak, jak jsme končili, začneme další zápas.“

Kometa - Vítkovice: Mueller po šťastném odrazu překonal bezmocného Dolejše, 1:0

Změnili jste vaši přesilovku?

„Něco jsme si k nim říkali, ale zase jsme to nezahráli tak, jak jsme chtěli. Budeme na tom dál pracovat. Vnímáme to, ukážeme si to na videu. Rozhodují fakt detaily. Postavení hráče a podobně. Zlepšíme to a doufám, že tam příště něco padne.“

Vaši pětku Vítkovičtí precizně brání. Je to hodně znát?

„Mají velké, zkušené beky. Hrají na nás Polda (Roman Polák) s Pyrdou ( Filipem Pyrochtou ). Nikdo nebude mít čas dát sedm gólů do prázdné. Musíme hrát špinavý hokej. Celou sezonu máme vysoký ice-time, jsme na to připravení. Tělo si na to zvykne. Doufám, že vydržíme co nejdéle.“

Jak moc je psychicky náročné, když víte, že musíte třikrát v řadě vyhrát?

„Je to furt stejný sport. Mohli jsme ve Vítkovicích urvat jeden zápas. Bohužel se to nepovedlo. Doufám, že už jsme to prolomili. V play off se nepodávají ruce, takže jde o to co nejrychleji se vysvléct, zmizet ze stadionu a chystat se na další utkání.“

Slyšíte občasné povzbuzování lidí z V.I.P. prostor?

„Jasně. V Brně jsou slyšet i z vipek. (úsměv) Všechno jsou to partneři klubu. Děkujeme jim, že chodí. Pokusíme se to uhrát tak, abychom postoupili dál.“

Jak moc vám pije krev Dominik Lakatoš?

„On tak hraje. My na tohle máme Dana Rákose, což je podobný typ. Není tam nic závažného. Jen strkanice, to se každý o sebe postará.“

Kometa - Vítkovice: Frustrovaný Zábranský neudržel emoce. Brno muselo pykat

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:48. Mueller, 72:59. Zaťovič Hosté: 50:19. Hruška Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Pražák, Kika – Frodl, Komárek Stadion DRFG arena

