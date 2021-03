Hübl: Můj trest? Trapárna, jiné slovo mě nenapadá. Nesnížil bych se k tomu

Brankář Marek Mazanec vychytal Hradci Králové postup do čtvrtfinále • ČTK / Hájek Ondřej

Lotyšský bek Uvis Janis Balinskis po vyřazení Litvínova v play off • ČTK / Hájek Ondřej

Radost hokejistů Hradce Králové po postupu do čtvrtfinále • ČTK / Hájek Ondřej

Hradečtí hokejisté oslavují postup do čtvrtfinále • ČTK / Hájek Ondřej

Chyběl. Znatelně. První bitvu Litvínov ztratil, především díky fantastickému výkonu Marka Mazance. Právě hradecká jednička hned osmkrát vychytala litvínovského lídra Viktora Hübla. Ten se snažil, vymýšlel, pálil, ale všechno marné. První zářez zůstal v Hradci. Do odvety dvaačtyřicetiletý nejproduktivnější hráč v historii extraligy naskočit nemohl. Dostal trest na jeden zápas za seknutí Jakuba Lva. „Takových seker jsou v zápase desítky,“ divil se.

Rozhodnutí, jenž ovlivnilo celou sérii. Bez debat. „Když se hraje předkolo na tři vítězné zápasy, tak mi přijde podobný trest takový zvláštní. Nevím, já bych se k tomu nesnížil,“ podivoval se tahoun žlutočerné party tahu soupeře, jenž předal jeho zákrok k posouzení disciplinární komisi pod vedením Viktora Ujčíka.

„V přerušené hře, v reakci na předchozí přistrčení, cíleně sekl holí protihráče Jakuba Lva do právě rukavice,“ odůvodňoval tehdy Ujčík trest, který vyřadil Hübla ze snažení o vyrovnání předkola. Bez lídra byl Litvínov v hradecké aréně bezzubý, nedokázal si vypracovat pořádnou šanci a po zásluze padl i podruhé. Znamenalo to, že se ocitl na okraji propasti. Ve třetím zápase už neměl psychické síly na to sérii zvrátit, a tak se s boji o titul loučí v nejkratším možném čase.

„Trapárna, jiné slovo mě k tomu nenapadá, nevím,“ kroutil hlavou při snaze vyjádřit své pocity ohledně zmíněného trestu Hübl. „Sezóna se vždy hodnotí podle výsledku týmu. A my jsme vypadli, takže zas tak dobrá nebyla,“ hodnotil sezonu. Došlo i na informace o budoucnosti extraligové kariéry. „Někde pokračovat asi budu, ale zatím jsme se tady o tom ještě nebavili, tak uvidíme. Žádné závěry zatím nejsou,“ dodal.

Litvínovská legenda, jenž se v průběhu ročníku stala nejproduktivnějším hráčem v historii extraligy, vyšla, i díky jednozápasovému trestu, v předkole bodově naprázdno. I přes absenci si však připsal třetí nejvyšší počet střeleckých pokusů a pro branku celku Vladimíra Růžičky byl rozhodně největším nebezpečím. Hlavně v již zmíněné úvodní bitvě byl hodně vidět, ale narážel na ve formě chytajícího Mazance.

I to ukazuje, jak velkou váhu pro snažení Litvínova pořád má. A v nadcházejícím ročníku se na tom změní pramálo. Alespoň v to všichni příznivci Litvínova doufají.

Bodování Litvínova v ZČ: Viktor Hübl 37 bodů Patrik Zdráhal 34 bodů Richard Jarůšek 32 bodů František Lukeš 32 bodů Tomáš Pospíšil 30 bodů

