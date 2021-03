Kýhos o Litvínovu: Bez Hübla by nebyl nic. Dění v klubu by Hlinka nedopustil

Napoprvé prohra 0:2, ale nasazení a zápal v pořádku. Pak už to šlo s Krušnohorci rychle z kopce. Sobotní rychlý výprask 1:5 prokázal, že Vervu čeká strašné množství práce. Otázkou je, zda vše běží správným směrem. Vladimír Kýhos pro Sport vysvětluje, proč je důležité nevzdávat se patriotismu. „Podívejte se na Pardubice nebo i na Hradec, všude sází na místní…“

Litvínov je ze hry ještě dřív, než stihl nahodit motory. Ukázal vůbec, na co měl?

„V prvním zápase hrál dobře, vyrovnaně, vyhrát mohl kdokoli. Soupeři výborně zachytal Mazanec, vyhrál to pro domácí. Do druhého utkání nemohl kvůli trestu nastoupit Viktor Hübl, což tým silně poznamenalo. Poslední výhry v základní části rozhodovala jeho výkonnost a osobnost, jeho lajna. V sobotu už to bylo těžké. Kluci na to vlítli, ale góly dával Hradec a stav 0:3 po první třetině byl hřebíčkem do rakve. Hráčům se dostalo do hlav, že otáčet proti pevné hradecké obraně z 0:3 těžko dokážou. Nemyslím si, že by se na to kluci vyflákli, jen neměli psychickou sílu. Nevěřili obratu.“

Po loňské záchraně přišlo nové vedení a celý realizační tým. Posunuli výkonnost týmu?

„Mužstvo je úplně jiné, skoro celá obrana je nová, dorazili útočníci. Podle jmen se výrazně posílilo. Beci jsou na vyšším levelu, než byli za nás. Ale nemyslím si, že by hráči potvrdili svoji kvalitu. Oproti loňsku Litvínov získal o 9 bodů víc. Akorát, že loni měla poslední dvě mužstva dohromady 123 bodů, letos 76. Za sebe říkám, že hlavními strůjci toho, že se Litvínov vyškrábal na jedenáctou příčku, byli gólmani. Jak Godla, tak Zajíček si vedli výborně, hromadu bodů zařídili oni. V porovnání s možnostmi minulého a současného kádru, to letos nebyla žádná sláva.“

Verva v předkole a rychlé sbohem. Je to litvínovská realita? Má vůbec klub na víc?

„Předkolo hrává obvykle i desátý mančaft, letos výjimečně dvanáctý. Neberu tedy, že šlo o postupovou sezonu. Ani nemám pocit, že se tu odehrává nějaká nová smysluplná cesta.