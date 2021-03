Nakládal chválil celé Pardubice i Kloučka: Jsem rád, že Mildu máme

Hokejisté Pardubic oslavují postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Vnímal jste vlastně nějakou tíhu třetí klíčové výhry, o kterou jste usilovali o víkendu v Karlových Varech?

„V první třetině jsme trochu ztráceli nervy a nechávali se vyprovokovat. K tomu jsme si pak hned o přestávce něco řekli, šlo o to, abychom byli klidní a na tohle Karovým Varům nepřistupovali. Povedlo se a dál jsme potřebovali dát už jen gól, abychom se uklidnili. Soupeř hrál výborně, i v základní části ukazoval, co umí. Myslím, že ale jdeme zaslouženě dál. Jen mě trochu mrzí, že jsme nedokázali postoupit už v sobotu, byli jsme lepší, i tohle je ale skvělé.“

Jeli jste do Varů s výsledkem 2:0 na zápasy a po kanonádě 11:3. Čekal jste, že vám zvládnou ještě zatopit?

„Všichni jsme předpokládali, že to takhle bude vypadat. Hodně jsme se o tom i bavili, jedna věc je, že dostanete 11 gólů, ale pořád to byl jen jeden zápas. Věděli jsme, že doma přitvrdí a budou nás chtít trochu rozhodit v některých sporných situacích po odpískání. V neděli se jim to malinko právě v té první třetině dařilo. Zareagovali jsme na to ale dobře.“

Karlovy Vary - Pardubice: Nakládal využil zaváhání Šenkeříka a poslal hosty do dvougólového vedení 0:2

Je ve vašich očích hodně důležité, že v sérii góly dávaly všechny vaše formace a tým nevisí jen na tom, co předvedou Tomáš Zohorna a spol.?

„Tohle je velké plus, všechny pětky byly produktivní. Třeba čtvrtá lajna? Výborný výkon. Nejde jen o nějaký ten gól, ale jak se na ledě chovala. Kluci byli hodně nepříjemní, udrželi v pásmu hodně puků, byly na ně fauly.“

Hodně jistě vypadal proti Varům brankář Milan Klouček. Jaký jste z něj měl dojem přímo na ledě?

„Milda měl výbornou sérii. Dokazuje celou sezonu, jaký je brankář. Možná měl malinko těžší start ročníku, ale kdo z nás ne. Tohle je zaplaťpánbůh za námi. Jak šla sezona dál, ukazoval, co umí. Navíc je pořád ještě mladý, všechno je před ním. Je v hlavě dobře nastavený a v sérii nám hodně pomohl. Třeba i komunikace na ledě s ním je super, nemám si na co stěžovat. Jsem rád, že ho máme.“

A kdy začnete myslet na Boleslav?

„Teď se těším domů na rodinu. Od úterý se začneme zase chystat na další kolo, tam to bude o ní. Nějaký čas na regeneraci máme, potrénujeme. Je dobře, že nemusíme hrát pátý zápas. Na Boleslav si věříme.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 1:5. Postup Dynama pečetil dvěma góly Horký

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:45. Koblasa Hosté: 32:45. Poulíček, 36:48. Nakládal, 42:10. A. Kosticyn, 51:37. L. Horký, 52:07. L. Horký Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Weinhold, Šenkeřík, Kowalczyk, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán (A), Klejna – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Vondráček (A), Skuhravý (C), O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, T. Mikúš, Šik. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Ďaloga, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Rohlík – Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn. Rozhodčí Lacina, Pražák – Ganger, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary

