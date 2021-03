Kouč Olomouce Moták: Není proč zpychnout. Play off je vždycky boj

Jsou si vědomi obrovské kvality Sparty, ale v hlavách Olomouckým stále hlodá červíček, že favoritovi nesebrali ve čtvrtfinálové sérii ani bod a prohráli 0:4 na zápasy. O to víc, když všechny duely byly herně vyrovnané, což věděli i Pražané.

Nejen kouč Josef Jandač, ale i spousta hráčů Sparty vás chválila. Těší to?

„Jsem rád, že jsme Spartě byli důstojným sparingpartnerem. Hráli jsme dobře, občas jsme ji přehrávali a vytvářeli si šance. Nejen střelecké příležitosti, ale opravdu vyložené gólové šance. Kdybychom je proměnili... Nerad mluvím hypoteticky na kdyby, ale proměňování šancí nás stálo zaprvé lepší umístění v základní části a zadruhé možná nějaký ten bod ve čtvrtfinále. Sparta nás naopak za chyby tvrdě trestala. Je to zklamání, ale těší mě, že jsme hráli naplno až do konce a že jsme si vedli celkem dobře.“

I kapitán Martin Vyrůbalík zmiňoval, že se třemi vstřelenými brankami zkrátka postoupit nelze...

„Na sedm gólů jsme ve třech zápasech postoupili v předkole play off. Už to bylo málo. Pokračovalo trápení ze základní části, kde jsme měli průměr dvou gólů na zápas, nešly nám přesilovky. Měli jsme mnoho zraněných, sestavu jsme různě látali, ale dostali jsme se do předkola a tam už se sestava konsolidovala. Hned bylo vidět, že hra i výsledky byly kvalitní. Play off nebylo vůbec špatné.“

A celkový dojem z ročníku?

„Když bych hodnotil sezonu jako ve škole, tak dám za základní část asi tři minus. Na jedničku, možná i podtrženou, jsme hráli předkolo play off. A čtvrtfinále tak na trojku.