Rulík o know-how Boleslavi a „léčbě“ Zohorny: A Patera má na nároďák

RADIM RULÍK Narozen: 10. června 1965 (55 let) v Ostrově nad Ohří Kariéra asistenta kouče: Karlovy Vary (1991-96, 2003/04), Plzeň (1996-2001, 2005/06, 2007/08), národní tým U20 (1999-2000, 2007/08), Avangard Omsk (2002/03), národní tým A (2004-05), Sparta (2010/11, 2017/18) Kariéra hlavního kouče: Karlovy Vary (2000/01, 2004/05), národní tým U20 (2005/06), Plzeň U20 (2006-08), Znojmo (2008/09), Chomutov (2009/10), Lev Poprad/KHL (2011/12), Košice (2012/13), Sokolov (2013/14), Litvínov (2014-18), Mladá Boleslav (2018-?) Největší úspěchy: zlato na MS U20 (2000), zlato na MS ve Vídni (2005), vítěz první ligy s Chomutovem (2009/10), mistr extraligy s Litvínovem (2014/15), 3. místo s Mladou Boleslaví po ZČ (2020/21), titul Trenér roku (2014/15)

Už toho taky dost prošel. Učil se od nejlepších v oboru. Jaroslav Holík, Marek Sýkora, Ivan Hlinka nebo Miloslav Hořava tvarovali osobnost Radima Rulíka. V Omsku nakoukl do elitní ruské soutěže, štědře placené místní hvězdy Avangardu donutil fárat, byl u velkých úspěchů národního týmu. Postupně si našel svoje místo v branži. Mohl by se kasat, co je za ním a připomínat svazu, že by reprezentace mohla spadnout k jeho rukám. Činí opak. „Dejte nároďák Patýsovi,“ nabízí svého kolegu Pavla Pateru. „Obrovskej dříč, úplná rarita,“ dodává.

Prožívá trenér nejsladší období právě teď, kdy chvíli nemusí nic řešit a v hlavě se mu převaluje vědomí dobře odvedené šichty?

„Určitě jo. Spadne to z vás a je vám fajn. Sezonu jsme měli výborně rozehranou, dostali se do čtyřky, s tím souvisí jisté ambice. Kdybychom vypadli ve čtvrtfinále, moc dobře by nám nebylo. Ale povedlo se, tak jsme všichni rádi. A o to víc jsme nabuzení do další práce. Strašně se těšíme na další kolo a na Třinec.“

Vypadnout v semifinále, hlavu by vám nikdo neutrhnul a všichni zatleskali. Ale s tím se v Boleslavi, tak jak je to nyní nastavené, neztotožňujete. Proč nechtít dojít na konec!

„Samozřejmě. Ale teď už má totožný cíl každý. Jsme na to čtyři a o titul se utkají skutečně nejlepší týmy sezony.“

I Boleslav jde po titulu? Víte, jak to myslím.

„Nikoho a ničeho se nebojíme. Ale teď máme před sebou semifinále.“

Cítíte, že jste součástí něčeho, co v Boleslavi doposud nebylo? Klub roste před očima.

„Když jsme do Boleslavi před necelými třemi roky přišli s Milošem Hořavou a Pavlem Paterou, mužstvo bylo hodně dole. Po roce se Miloš rozloučil, ale i bez něj se nám daří věci posouvat výš a výš. Je to skvělé a jsme za to rádi. Ale klíčové byly příchody řady dalších kluků do klubu. Radim Vrbata s Vencou Nedorostem tomu ve vedení hrozně moc dali. Za sebe jsem rád, že jsme je přesvědčili, aby se najal Ondra Ježek, který nám nesmírně pomáhá s přípravou mimo led. To samé videokouč a trenér gólmanů Radek Haas. Vytvořil se vynikající realizační tým pracovitých lidí, kteří drží pospolu, a to se na tom všem projevuje.“

V dnešní době trochu opomíjená tzv. rodinná atmosféra zůstává nenahraditelnou složkou celkového výkonu, že?

„Jednoznačně. Vztahy musí být vybudované, ať jde o jakýkoli klub. Bez dobré atmosféry uvnitř nemůžete dosáhnout velkých výsledků. Jakmile to máte roztříštěné a netáhne se spolu, nefunguje to a není to ono. Jak v týmu, tak potom na ledě.“

Nynější Boleslav připomíná historické tažení Litvínova, zakončené titulem 2015. Co vám?

„Přiznám se, že to vidím podobně. Co se týká soudržnosti týmu, trenérů, atmosféry. Sešlo se to parádně v trenérském týmu i v kabině. Pohodu a profesionalitu jsme přenesli na hráče, funguje vzájemná symbióza.“

Boleslav pomohl nastartovat Miloslav Hořava, předtím udělal kus práce v Litvínově, nyní evidentně zvedl Spartu. To nebude náhoda, co říkáte?

„Náhoda to určitě není. Ale když už jsem dostal slovo, já bych se strašně rád bavil o Pavlu Paterovi. Tenkrát jsme do Boleslavi přišli společně my tři, po sezoně jsme tam zůstali s Patýsem a můžu říct, že jsem z něj úplně nadšenej. Fakt. Patýs je pro mě neskutečnej parťák. Žádnej asistent, ale rovnocennej kolega. Pokračujeme spolu ve filozofii, kterou jsme zavedli s Milošem, a on se k ní neskutečně hodí. Progres Boleslavi je velká zásluha Patýse. Nejen jeho, samozřejmě, ale klobouk dolů před ním. Takhle pracovitej člověk jako on, to je rarita. Bez přehánění.“

Na ledě Patera volil překvapivá řešení, uměl improvizovat, byl nečitelný, neopakoval se. Přenesl si to i do trenérské branže?

„Podle mě jo. Jaký byl na ledě, takový je i trenér. Parádně využívá instinktu a intuice hráče, pořád je to v něm. V jakékoli situaci si dokáže poradit, představit sám sebe, pokaždé má po ruce řešení. Pro kluky je to neocenitelná pomoc. To vážně nemá obdoby. S Milošem jsme tu něco nastartovali, ale dnes už je to o jiných lidech.“

Boleslav patří rozpočtově do spodní části středu tabulky. Ale co do know-how a jeho aplikování by se i lépe situované kluby mohly učit. Propracovaný skauting, příchody hráčů s potenciálem, jejich posun, prodej do světa… Vnímám to správně?

„Jo. Takhle by to asi mělo fungovat všude. Jedna věc jsou výsledky klubu, druhá posouvání výkonnosti hráčů. A to je v mých očích vůbec nejdůležitější práce trenéra. Je to naše povinnost.