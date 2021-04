Boleslavská cesta: Místo žoldáků růst mladých dravců. Vizi nastavil Vrbata

Není to zase tak dávno, kdy si některé týmy v rámci výjezdu do Mladé Boleslavi mohly naplánovat večírek. A druhý den místní plejery smáznout. Bývaly to leckdy nenáročné body. S tím je utrum. Dnes je tříbodová tržba na ledě Bruslařů náramný počin. Možná se o tom přesvědčí i Oceláři během chystaného semifinále play off. V čem je vtip? Finančně patří klub do dolní poloviny tabulky. Výkonnostně mezi smetánku. A nezdá se, že by tu plánovali sesun dolů. V obsáhlém tématu iSport Premium si mimo rozboru boleslavské cesty s komentáři Václava Nedorosta můžete přečíst i rozhovor s Františkem Výborným, který klub trénoval, i pohled experta Aloise Hadamczika.

Už vám nečelí starší, bolaví a unavení pardálové, nýbrž nažhavené mladé pušky. Hbití rafani, co nepustí kostičku. S pukem už leccos musíte umět a nohama pěkně kmitat, aby vám ho otravní Rulíkovi psi chvíli ponechali k manévrování. Hrát proti Mladé Boleslavi bolí. Na těle pořád a na duši téměř vždy.

Éře pořizování velkých jmen za tučný peníz zabalené do mylné víry, že teď už to konečně přijde, nekompromisně odzvonilo. Do chodu boleslavského klubu se významně vetřela promyšlená nákupní politika, zdařilý hráčský skauting a ochota tvrdě pracovat. Najednou má tady práce velký smysl. A klubový majitel Jan Plachý si mne ruce. Svůj celek vidí nahoře, přitom ho to stojí výrazně méně peněz než kdykoli dřív. Jak je to možné?

Zní to celkem jednoduše, byť v reálu to tak snadné není. Každopádně v Boleslavi se dohodli, že nebudou vyhazovat peníze oknem drahými kontrakty žoldákům. Sami poznali, že je to velmi nejistá investice, přinášející zklamání.

A tak zatímco jinde si mohou dovolit nabídnout zavedenému hráči 400 tisíc měsíčně, jen to hvízdne, v ulici Na Vinici si podle prověřovaných informací hráči přijdou v průměru na polovinu a méně. Dřív nebyly ani v Boleslavi vysoké gáže pro některé vyvolené problém, nyní na takové cifry platí embargo.

Hráče lákají jinak. Přijď k nám, zlepšíme ti výkonnost, něco nám odveď a pak si přijdeš na velké odměny jinde. V ještě lepší soutěži. Pár posledních příkladů? Útočníci Pavol Skalický či Radim Zohorna. Na trhu v jednu dobu nechtění hráči, dnes první válí ve Finsku, druhý obléká dres Pittsburghu.

Když si do Boleslavi brali v Kometě nechtěného dlouhána známého hokejového klanu, obratem poslali do Brna Jakuba Orsavu. Rozdíl v měsíční mzdě mohl činit okolo 150 tisíc ve prospěch BK.