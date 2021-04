Varaďa je s Třincem zase ve finále: Na Bičevskise bych nejradši skočil sám

Večer před rozhodující sedmou bitvou Generali ČP play off s Mladou Boleslaví si třinecký trenér Václav Varaďa „vyčistil“ hlavu u ankety pro Magazín deníku Sport a vypsal ze svého pohledu třicet nejlepších hráčů extraligové sezony. Nezapomněl při tom ani na dva borce z Boleslavi, na seznam se mu vešli David Šťastný a Martin Ševc. Svých svěřenců vepsal do top 30 pět (Růžička, Gernát, Stránský, Musil a Vrána). Svému týmu věří. Oceláři klíčový zápas vyhráli 3:0 a od neděle je čeká finále s Libercem. Pro Václava Varaďu a Marka Zadinu to bude třetí finále v řadě za sebou, zatím mají stříbro (2018) a zlato (2019).

„Chtěl bych poděkovat hráčům za skvěle odehraný zápas, nesmírně těžký,“ říkal Varaďa po poslední semifinálové bitvě. „Taky Boleslavi, která proti nám hrála velmi dobře, ale my jsme ukázali sílu. I přes nezdar v základní části, kde jsme s nimi nebyli schopni vyhrát. Pro nás, i pro kluky, je to zasloužený vývoj sezony, měli ji skvělou. Dostali se do finále, půjdou dál na krev. A uděláme to těžké pro Liberec. Věřím, že se pobijeme o zlato.“

Nekalí vám radost z postupu pochopitelné naštvání Boleslavi, které sudí sebrali po trenérské výzvě gól a nepřiznali trestné střílení při úniku Bičevskise? Obě za stavu 0:0.

„Mám hroznou radost, že jsme postoupili, na ledě jsou rozhodčí, aby vyhodnotili situace. S tím se nedá nic dělat. Taková rozhodnutí padají. My jsme trpělivě čekali na naši příležitost, ta přišla ve třetí třetině a dali jsme gól. Boleslavští měli přesilovky během druhé třetiny, měli šance. My celou sérii hráli oslabení velmi dobře. V podstatě jsme jim góly darovali jen při našich přesilových hrách. Což je úsměvné. Oslabení jsme hráli velmi dobře. Ve třetí třetině jsme měli i velké štěstí. Po tyčkách jsem věřil, že zápas dáme my.“

Zmínil jste inkasované góly v oslabení, jak vám bylo, když Bičevskis ujel ve třech proti pěti?

„Nejradši bych tam skočil ze střídačky. A zabránil mu dostat se do šance. Že nedal, je jedna věc. Druhá to, že tři hráči od nás makali s hlavami dole zpátky, aby dotáhli situaci minimálně do toho, aby mu to ztížili. To se podařilo. Pak se nám podařilo vstřelit branku následně, což hodnotím pozitivně.“

Sudí měli po tomto úniku nařídit trestné střílení, co vy jste si říkal v reálu?

„Mrknul jsem na rozhodčí, ti to jako faul nevyhodnotili. Tím to pro mě končí. Pak jsem viděl zbývajících čtyřicet sekund pět na tři a že je pořád šance na vstřelení gólu. Do hodnocení bych se nerad pouštěl. Od toho je Komise rozhodčích, ta to vyhodnotí. To už Boleslavi zápas nevrátí, jestli tam došlo k faulu. Drobnému nebo velkému. To já nevím.“

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po přesilovkovém gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

Co byste ocenil u svého týmu, čeho si vážíte?

„Určitě si vážím toho, že po zápasech v základní části, kde jsme s Boleslaví čtyřikrát prohráli, nesložili zbraně. Pořád pracovali a hrozně to chtěli. A ukázali zkušenost, která nás v sedmém zápase posunula dál. Tohle rozhodlo. Jinak musím Boleslav ocenit. Spousta mladých kluků. Hráli nesmírně obětavě, hlavně v obranném pásmu, brankář Růžička jim chytal skvěle. Udělali nám to hrozně těžké.“

Jak se vám líbila práce brankáře Ondřeje Kacetla, který nevstupoval do play off v jednoduché pozici?

„Ondra měl sezonu takovou, když to řeknu v uvozovkách - v rozpacích. Nahoru dolů, někdy odchytal dobře, někdy dostal blbý gól. Někdy mu to až tak nevyšlo, někdy byl naopak skvělý. Po šestém zápase v Boleslavi, kde třeba mohl chytit nějaký ten gól, byl připravený do hry. Soustředěný na každou střelu. Odvděčil se nám skvělým výkonem. Měl i štěstí. To taky k brankářům patří. Jsem hrozně rád za jeho výkon. I hráči si cení, jak se po šestém zápase, ne tak vydařeném pro celý tým, z toho dostal. A odchytal to velmi dobře. Nedělal chyby, pracoval hokejkou a komunikoval s obránci, což od něho chceme.“

Byli jste s trenérem gólmanů Jaroslavem Kamešem přesvědčení, že Kacetla necháte na sedmý zápas v bráně?

„Myšlenky se mi hlavou vždycky honí různé. Cítil jsem, že zásah do chemie týmu v danou chvíli nebyl až tak třeba. Zastávám názor, že když se někomu třeba nevydaří zápas, nemůžete ho hodit přes palubu. Je třeba ukázat důvěru, Ondra to splatil skvělým výkonem. Byl jsem hrozně rád, když jsem jako hráč po zkaženém dostal důvěru. Když za mnou trenér přišel a řekl - hoď to za hlavu, nevadí, soustřeď se na další zápas. Tam potřebuju já, i tým, abys byl nejlepší. Ondra byl velmi dobrý, nechyboval. Tým mu pomohl k výkonu, který ve finále měl.“

Ve finále vás čeká Liberec, tedy stejný soupeř jako v roce 2019. Jak náročný boj to bude?

„Sledoval jsem druhou sérii, viděl jsem stav 2:1 v průběhu třetí třetiny. S trenérem Liberce Patrikem Augustou mám velmi dobrý vztah, působili jsme spolu u osmnáctek nároďáku. Liberec hraje velmi dobře. Týmy, které postoupily do finále, to hrozně chtěly. A udělaly všechno pro to, aby tam byly. Liberec i my uděláme maximum, abychom se vydali a společně bojovali o zlato. Které ale může mít jenom jeden. Bude to těžký soupeř. Ne nadarmo postoupil přes Spartu a postup si zasloužil.“

