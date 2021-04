Hradec hlásí nové trenéry! Angažmá pro Čiháka i návrat Svobody

„Na skladbě realizačního týmu jsme s Tomášem pracovali od jeho oficiálního uvedení na pozici hlavního trenéra. Chtěli jsme přivést zkušené, pracovité kouče s konkrétním zaměřením a jsem rád, že se nám podařilo domluvit právě s těmito trenéry, kteří byli vlastně naší první volbou,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu.

Návrat Martince a konec angažmá Vladimíra Růžičky vedení Hradce Králové oznámilo 30. března krátce poté, co Východočeši vypadli ve čtvrtfinále play off s Libercem.

„Obecně mohu říct, že Petr Svoboda by se měl věnovat obráncům a také bude více propojen do naší mládežnické Akademie. Láďa Čihák by měl mít na starost útočníky a další činnosti dle potřeb hlavního trenéra. Chtěli bychom také, aby byl částečně propojen s naším spolupracujícím klubem v Kolín,“ uvedl Kmoníček.

Letní příprava Hradce Králové bude oficiálně zahájena v pondělí, kdy se v ČPP Aréně sejde skupina mladších hráčů. Starší a zkušenější hokejisté začnou trénovat pod vedením kondičního kouče Michala Tvrdíka o týden později.

„Za poslední rok a půl se tým hodně obměnil, takže přípravu i způsob hry budeme muset částečně uzpůsobit hráčům, které máme k dispozici. Každopádně budeme chtít hrát fyzicky velmi náročný, celoplošný hokej, a tomu podřídíme už tréninky na suchu,“ uvedl Martinec, který je aktuálně jako asistent Jakuba Petra s reprezentací do 18 let na mistrovství světa v USA.

