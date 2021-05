Zlín dotahuje návrat Bukartse! Který Čech ho může nahradit v KHL?

Roberts Bukarts před odchodem do KHL naposledy působil ve Vítkovicích • Barbora Reichová (Sport)

Bukarts střílí gól do sítě Komety • Roman Kantor/hc-kometa.cz

Vrátí se Roberts Bukarts do Zlína? • Barbora Reichová (Sport)

Do hry vstoupil už před pár týdny Zlín, kde si Bukarts udělal skvělé jméno. V ročníku 2017/2018 nastřílel 21 gólů a na 28 přihrál. Válel v elitní lajně vedle centra Petra Holíka. Odtud se odrazil k angažmá v Třinci, následně šel do Sparty. Tyhle dvě štace mu úplně nesedly, body sbíral po hrstech až zase ve Vítkovicích. Díky tomu získal práci v KHL, z Čerepovce ale reprezentant Lotyšska brzy zamířil domů do Rigy.

Jeho další finanční požadavky však už prý Dinamo nedokázalo splnit. Tím se otevřela šance pro jeho návrat do extraligy. Byť Zlín patří mezi nejchudší kluby nejvyšší soutěže, na posily peníze připravené má. Kdyby kádr v následujících dnech a týdnech nezkvalitnil, byl by od podzimu hlavním adeptem na sestup.

Střelec Bukarts splňuje požadavky na produktivního rozdílového borce, kterého Svobodův tým nutně potřebuje. Podle některých zdrojů už je dohoda upečena, zatím ji však nikdo oficiálně nepotvrdil. V plánu je angažování ještě jiného schopného útočníka.

Jisté jsou každopádně příchody obránců Ondřeje Němce (Kometa/Sparta), Petera Tršky (Kometa) a útočníka Tomáše Mikúše. Kariéru ukončil bek David Nosek, další zadák Dalibor Řezníček jde do Olomouce, útočník Jan Dufek posílí Mladou Boleslav. Smlouva nebyla prodloužena s Jakubem Hermanem. Odchovanec Jiří Ondráček, dlouholetá stálice kádru, údajně míří do Rakouska.

Mountfield HK - Zlín: Bukarts propálil Rybára a snížil na 3:5 z pohledu Zlína

Mazák Tomáš Žižka (41) už se chystal na start trenérské kariéry, ovšem není vyloučeno, že si ještě jeden rok přidá jako hráč. „Má svoji důležitost. Zatím není nic konkrétního, je to otevřená záležitost. Není vyloučená žádná možnost, jakým způsobem bude Tomáš s námi spolupracovat,“ uvedl na začátku letní přípravy trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

A kdože by mohl zamířit do Rigy na Bukartsovo místo? Ve hře je Richard Jarůšek (29) z Litvínova!

Extraligu určitě opouští obránce Petr Zámorský, který po odchodu z Mountfieldu HK dohrával ročník v brněnské Kometě. Jeho další štace bude v zahraničí, ve špičkové evropské lize.