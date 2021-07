Lukeš: Teď mám druhou šanci! Baží v Hradci po postu jedničky

Upoutal před čtyřmi lety. Vladimír Růžička nechal v Chomutově chytat Štěpána Lukeše v sezoně 2017/18. Mladý brankář vypadal lépe než zkušený Ján Laco, který nakonec odešel do Sparty. Piráti se zachránili. Další ročník? Předlužený klub spadl. Od té doby je Lukeš v Hradci. Sám cítí, že už potřebuje vykouknout z kategorie spolehlivá dvojka.

Štěpán Lukeš Narozen: 25. února 1996 (25 let) v Chomutově

Výška/váha: 183 cm/92 kg

Pozice: brankář

Klub: Mountfield HK

Kariéra: Chomutov (do 2018/19 a 2019/20), Kadaň (2014-19), Klášterec (2015-17), Ústí (2018/19), Mountfield HK (2019-), Litoměřice (2019/20), Přerov (2019/20), Kolín (2020/21)

Zajímavost: Jeho bratrem je litvínovský střelec František Lukeš

Vy a Kiviaho začnete vedle sebe s tím, že by si jeden měl utrhnout hradeckou branku pro sebe. Umíte fungovat v módu, že druhý brankář je parťák a současně rival?

„Určitě je důležité, aby si gólmanský tandem sedl. Ať budu chytat já, nebo on, musíme přát týmu i parťákovi, ať se daří. Oba ale taky víme, že to bude zároveň souboj. Oba chceme urvat místo, to je jasné, jen to musí být vždycky ve prospěch týmu. Ať je tam zdravá konkurence.“

Na startu posledních dvou sezon jste to ale měli nastavené jinak. Jednička byl Marek Mazanec, tečka. Bylo těžké, když jste věděl, že budete hlavně čekat?

„Přiznám se, že hlavně první sezona byla těžká, odchytal jsem jen osm zápasů. Připadal jsem si jak páté kolo u vozu, Mazi měl bránu pro sebe. Sice chápete, že jste za skvělým brankářem, na druhou stranu když nechytáte, chybí vám pak zdravé sebevědomí. Projevuje se i v tréninku, že chybí zápasová praxe.“

Proto docela překvapilo, že jste zůstal v Hradci druhou sezonu. Vyhlídky vypadaly dost podobně.

„Bylo to dobré rozhodnutí, nikdy jsem toho nelitoval. Mazi měl i nějaké zdravotní trable, já odchytal dvacet zápasů, myslím, že jsem nevyhořel. Šlapalo nám to oběma.“

Teď už přišel čas naplno rozkopnout extraligové dveře?

„Asi tak nějak to beru, je čas chytit konečně šanci za pačesy. Nic jiného mi už taky nezbývá, jestli si chci získat nějaké jméno a aspoň trochu se přiblížit k bráchovi (Františkovi, útočníkovi Litvínova).“

Byl jste připravený si šanci za Markem Mazancem vyčekat. Jste trpělivý?

„No, spíš bych řekl, že jsem tu šanci už jednou měl a propásl ji.“