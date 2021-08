Zábranský o Muellerově (ne)odchodu i důvěře v Kalouse: Týmu hrozně věřím!

Příští týden se pojede podívat do Finska, jak se vede jeho synovi na nové štaci v Jukuritu. „Přes léto jsem si odpočinul a ještě budu odpočívat. Musím si vychutnat, že konečně můžu mít v srpnu a v září volno. Přesto jsem na sezonu natěšený. Až nebudu, musím skončit,“ líčí Libor Zábranský, který si nejvíc přeje jednu věc: plnohodnotný návrat diváků na stadiony.

Každý rok tvrdíte, že vás zajímá jen titul. Co řeknete teď, kdy už se nepostavíte na střídačku?

„Kometa chce vyhrát každý zápas. Hrajeme pro diváky, a ti naši fantastičtí si nezaslouží nic jiného než vyhrávat. Nebudu dneska vyhlašovat, že chceme jenom titul, sezona bude hrozně dlouhá. Ale máme na to. Tomuto mančaftu hrozně věřím.“

To jste říkal i před rokem a nakonec jste vypadli už ve čtvrtfinále s Třincem 0:4 na zápasy.

(úsměv) „Asi by bylo špatné, kdybych svému mužstvu nevěřil. Ale vezměte si, že jsme 72 dnů netrénovali. Pak přišlo rozhodnutí, že máme po dvou dnech na ledě jet do Třince na zápas. Co jsem po těch hráčích mohl chtít? Věděl jsem, že nemají nachystané nohy. A když nejdou nohy, nejde nic. Můžete dělat taktiku, jakou chcete, ale všude jsme byli o krok pozadu. Navíc do toho ta hrozná nespravedlnost, že někdo mohl trénovat a jiný ne. Taková byla doba. Nevěřím, že se bude opakovat. Pro kluky mám pochopení. Odvedli obrovský kus práce, ale nemohli se na ni pořádně připravit.“

Nechybí vám trénování?

„Teď je toho tolik, že ne. V kabině jsem navíc každý den. Nejhezčí je koučink. Když můžete hráčům, kteří jsou během hry v ajfru, pomoct. Třeba prostřídáte lajny, něco uděláte jinak a oni pak utkání zvládnou. To vás nabíjí nejvíc. Netvrdím, že mi to nebude chybět. Ale těší mě, že je tady Jirka Kalous a věřím, že to bude fungovat. Budu jezdit i na venkovní utkání. Nedokážu si představit, že bych neměl o mančaftu přehled. Musím to vidět! I když do Litvínova asi nepojedu, za posledních šest let jsem se nacestoval dost. Teď jsem hrozně rád, že mám volno.“

Nebudete do toho kouči moc mluvit?

„To jsem nikdy nedělal. Ať už tu byli Vláďa Kýhos, Lojza Hadamczik, Zdeněk Venera, Pavel Pazourek, každý měl prostor na svoji práci. Ani já jsem si do toho jako trenér nenechal mluvit. Samozřejmě se s Jirkou o hokeji bavíme, ale trenéři musí cítit ode mě důvěru. Neumím si představit, že by to mělo být jinak.“

Přijde mi, že jste přes léto dost slušně nabušili kádr. Jaký je váš dojem?

„Určitě je lepší než loni. Rychlejší, je v něm daleko větší kvalita. Stoprocentně ještě potřebujeme sehnat jednoho obránce. Děláme na tom. Jednání je mnoho, ale je to hrozně těžké. Není to ani tak otázka peněz. Dobří obránci prostě nejsou. Nevyšel nám Móza (Vojtěch Mozík) a praváka jeho kvalit na trhu nenajdete.