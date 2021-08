Extraliga sází na očkování! Kluby řeší „odmítače“, NHL ale tlačí víc

Očkujte se, jinak můžete přijít o výplatu! Takovou cestou se vydala zámořská NHL a její hráčská asociace směrem k ligovým hokejistům. „U nás něco takového není možné, nejsou na to páky," přiznává šéf Tipsport extraligy Josef Řezníček. Zároveň však potěšeně dodává, že i tak je mezi hráči české elitní soutěže o očkování zájem... Jaký je stav proočkovanosti v Česku a mohou případně neočkovaným hráčům hrozit sankce? Podrobně jsme prozkoumali i situaci v NHL.

Nejnabitější sezona v extraligové historii. Po posledním nesestupovém ročníku rozšířilo Kladno počet účastníků nejvyšší soutěže na patnáct. To znamená pořádně natřískaný jízdní řád a plnou termínovku. Každý klub čeká 56 utkání, lichý počet účastníků pak natáhne program na 60 kol. Hrát se bude i během únorové olympiády, poslední volná okýnka pak vyplní Liga mistrů.

Kdekomu možná přijde na mysl otázka: co když se ale znovu vytasí v plné síle koronavirus, pošle týmy do karantén, odloží zápasy a nabitý harmonogram rozkope? Extraligové kluby dělají maximum pro to, aby se černý scénář neopakoval. Jak? V první řadě nabádají své hráče k očkování.

„My v organizaci očkování hráčům doporučujeme, vždycky ale záleží na nich samotných, jak k tomu přistoupí. V týmu máme proočkováno asi 90 procent hráčů. Jen výjimky očkování odmítají ať už z nějakého přesvědčení, nebo ze zdravotních důvodů,“ říká sportovní manažer třineckých Ocelářů Jan Peterek.

V NHL hráčská asociace důrazně vyzvala hráče, aby podstoupili vakcinaci. Když to neudělají a nebudou proto moci hrát a plnit svou smlouvu (ať už vinou nákazy covidem, nebo nemožností odcestovat na zápas kvůli omezením v Kanadě či USA), může jim NHLPA zadržet výplatu.

„Hráčská asociace NHL je normální odborářská organizace, která má velký vliv. V Česku