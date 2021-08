První hvězda Krejčí. Insideři popsali, jaký byl v NHL. Co přinese do Česka?

Stačilo jedno rozhodnutí a s ním začne nová éra pro Boston i pro Olomouc. Klub NHL ztratil důležitého centra, klub z Česka získal svoji první opravdovou hvězdu. Do extraligy se vrací David Krejčí, borec, který by mohl klidně ještě dva roky válet za mořem na nejvyšší úrovni. Olomouc ho dnes oficiálně představí na tiskové konferenci. Robert Reichel, Martin Straka, Petr Nedvěd, Martin Ručinský i Jaromír Jágr při návratech zářili. Krejčí by měl taky. Zámořští insideři nám popsali jeho povahu i (ne)možnosti případného návratu k Bruins na konec sezony.

Díky Bostone, ale už ne, teď je číslo jedna Olomouc. Rozhodnutí Davida Krejčího vzbudilo i za mořem slušný ohlas, přestože jde o hokejistu, kterému je 35 let. O takové se obyčejně NHL už nepere.

Jenže tenhle případ je jiný. Problém není, že by měl český centr nouzi o nabídky a jen dohrával. Zájem by pořád byl. Zásadní je, že sám nechtěl. Tím se jeho příběh liší od návratů jiných velkých jmen do extraligy.

České legendy Petr Nedvěd a spol. už nehrály v NHL klíčové role. Krejčí by ji pořád měl, kdyby o ni sám stál. „Je jasné, že v NHL může stále hrát na vysoké úrovni. Klidně mohl podepsat i velmi dobrou smlouvu. Bruins byli optimističtí, že se vrátí,“ řekl deníku Sport Fluto Shinzawa, redaktor The Athletic, který referuje o Bostonu. „Davidovo rozhodnutí ovšem naprosto respektuji. Myslím, že svému kroku věnoval velkou péči,“ dodal.

Jen si to srovnejte. David Krejčí mění luxusní halu TD Garden a tým, který plánuje útok na Stanley Cup, za českého trpaslíka, na něhož každý rok prší fóry kvůli mrazivému stadionu. Olomouc je v extralize hodně kousavá, hraje se proti ní špatně. Ale favorit? Ne, ani ve snu. Rozdíl snad nemůže být větší.

„Zase tak velký šok to není, David už před lety řekl, že by se jednou rád vrátil domů a hrál tam,“ s úsměvem ovšem kontroval Kevin Dupont, respektovaný novinář z Boston Globe, jenž v roce 2002 dostal prestižní cenu Elmera Fergusona, kterou uděluje Síň slávy NHL.

Výpomoc Bostonu má háček

Když ho deník Sport požádal, jestli by mohl přiblížit, jak Krejčího vnímal za patnáct let v Bostonu, ochotně souhlasil: „Vždycky působil přátelsky, nenápadně, respektoval všechny kolem sebe, určitě to nebyl člověk,