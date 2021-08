GM Olomouce o Krejčím: Museli jsme Boston přeplatit. Výplata? Tajná

Na Hané dobře vědí, že příchod Davida Krejčího vystřelil olomoucký hokejový klub do úplně jiných výšin co do sledovanosti v nové sezoně. Z přehlíženého týmu se stane vyhledávaný. „Jedná se o výjimečně velkou událost jak pro olomoucký hokej, tak pro celý region, potažmo extraligu. Pro nás je obrovským oceněním, že David upřednostnil návrat domů oproti setrvání a hraní v NHL,“ mne si ruce Erik Fürst, generální manažer kohoutů.