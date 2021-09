Démon Šťastný: zopakuje životní sezonu? Přiznal i zájem ze zahraničí

Vezme puk za vlastní brankou, obhlédne situaci. Pak vyrazí na slalomovou dráhu. Protihráči? V tu chvíli jen kuželky. Jedna klička, druhá, už je v útočném pásmu na trojnožce před posledním obráncem. Rychlá střela ze zápěstí a… Gól! I takové akce umí David Šťastný, v minulém extraligovém ročníku je ukázal několikrát.

„Když cítím, že jsem v rychlosti a že to jde, tak to zkusím,“ vysvětluje boleslavský útočník. „Párkrát to vyšlo. V tu chvíli je to samozřejmě improvizace, ale zároveň musí hráč i vidět, že by to mohlo vyjít. Když se člověk rozhodne vzít puk v obranném pásmu, má rychlost a vidí, že protihráči stojí? Těžké to samozřejmě je, ale není to úplně nereálné.“

Je radost se na něj dívat. Jednoznačně patří k nejzábavnějším hráčům v Česku. Nejen na ledě, ale i mezi novináři. Na rozhovory chodí dobře naladěný, atmosféru umí uvolnit i po prohrách. Po jednom zápase, kdy si dal během hry bez brankáře vlastní gól, přišel do mixzóny a jen suše prohodil: „Já moc dobře vím, proč sem jdu!“

A to je právě ono. Salámová povaha mu pomáhá. Někdy působí až lehkovážně. „Jako jo, jsem takový uvolněný,“ usměje se u dotazu. „Na ledě se hokejem strašně bavím, odmalička jsem to chtěl dělat. Mám z toho radost, pokaždé je to pro mě šťastná chvilka, když můžu být na ledě. A s novináři? Když to jde, tak se většinou snažím atmosféru odlehčit.“

Před startem minulé sezony měl v Boleslavi převzít větší roli. Z klubu tehdy odešli klíčoví útočníci Pavol Skalický, Jakub Klepiš a Žiga Jeglič. Tahounem se měl stát právě Šťastný, i vedení klubu dávalo očekávání najevo. Tlak? S ním na bývalého zlínského forvarda nechoďte!

Kdekdo by se rozklepal, Šťastný od startu ročníku válel. V útoku s Radimem Zohornou a Máriem Lunterem dával jeden gól za druhým, udržoval si bod na zápas. Nezpomalil ani po Zohornově odchodu do zámoří. Konečná bilance v základní části: 52 bodů (26+26) v padesáti zápasech. Sezony předtím? 23, 25, 30, 20 bodů…

Kde se vzal takový progres? „Sezony předtím jsem měl vždy hrozné první půlky, měl jsem třeba čtyři body. Až od prosince jsem vždycky začal hrát, co jsem chtěl. Minulou sezonu se mi to podařilo celou už od začátku, od prvního zápasu až do posledního. Měl jsem to tak nějak v sobě nastavené. Už na letní přípravě jsem cítil, že to bude dobrý. Dal jsem si to do hlavy a bylo to tak,“ vysvětluje.

V play off pobral dalších osm bodů (3+5) v jedenácti zápasech.

Pardubice - Mladá Boleslav: Hosté potřetí vedou! Šťastný zakončil drzý průnik přesnou střelou, 2:3

V Boleslavi měl platnou smlouvu. „Počítáme s ním. Nevím, co by muselo přijít za nabídku, abychom se zbavili našeho nejlepšího útočníka,“ říkal ještě v dubnu sportovní manažer Václav Nedorost.

Po životní sezoně nicméně bylo jasné, že nabídky na Šťastného se pohrnou i tak. Smlouva nesmlouva.

„Jednání s nějakými týmy proběhla. Měl jsem ve smlouvě klauzuli, která nebyla úplně levná. Věděli jsme, že třeba Švédi za mě tolik nezaplatí,“ nastiňuje útočník. „Řešilo se i Rusko. Pak to ztroskotalo na různých věcech. Byla i špatná doba, finanční věci šly taky v zahraničí dolů.“

Po angažmá venku nicméně osmadvacetiletý útočník stále pokukuje. „Nevzdal jsem to, pořád je to pro mě cíl a věřím si na to. Nechci být uspokojený, že jsem v české extralize,“ říká odhodlaně.

Na startu nového ročníku má tak o motivaci postaráno: „Pořád pro zahraniční týmy asi budu zajímavější, když budu mít takové sezony dvě, než že se povedla jen jedna. Asi na mě bude upřená i větší pozornost od soupeřů, ale budu se snažit se s tím co nejvíc vypořádat. Věřím, že to zvládnu. Jsem stoprocentně připravený.“

Dokáže zopakovat životní ročník? To začneme poznávat už tento týden.

BK MLADÁ BOLESLAV

3 HLAVNÍ UDÁLOSTI LÉTA

1. Školení v Evropě Frölunda, IFK Helsinky, Curych. Brutálnější skupinu už snad Mladá Boleslav při své druhé účasti v Lize mistrů ani nemohla dostat. Bruslaři už po čtyřech zápasech vědí, že do play off nepostoupí. Získali jediný bod, třikrát padli o gól. I s přípravou zapsali šest proher ze sedmi zápasů. 2. Skalický 2.0? Klub v létě už tradičně lovil i na Slovensku. Z mistrovského Zvolena přišel nadějný útočník Miloš Kelemen (22). Účastník letošního MS, na kterém dokázal dát gól i Rusům, se v přípravě jevil velmi dobře. Naváže na Pavla Skalického, který v Boleslavi vystřelil a teď válí ve Finsku? 3. Další posun „mladých“ Každou sezonou jdou nahoru. Mladá letka Oscar Flynn, Ondřej Najman a Pavel Kousal už se dostává do věku, kdy by se měla zařadit mezi hlavní tahouny týmu. V pořadí útoků se posunou výš, hrát by měli i přesilovky. Posun by měli udělat i junioři David Moravec či Vojtěch Polák.

KLÍČOVÝ HRÁČ

Martin Ševc Za dva týdny oslaví čtyřicítku. I v pokročilém věku fyzicky ani herně nestrádá. Spíš zraje. V Boleslavi rozjede třetí sezonu, v minulé základní části si vytvořil osobní rekord v počtu bodů (31). Obrana na něm stála, teď by si po příchodech Pavla Pýchy a Adama Jánošíka mohl trochu odfrknout. Ale rozhodně nečekejte, že bude chtít postávat vzadu. Mladou kabinu utužuje, předává zkušenosti. Prostě pan kapitán!

IDEÁLNÍ SESTAVA

Růžička (Krošelj) Jánošík, Ševc

Pýcha, Pláněk

Bernad, Fillman

Moravec, Šidlík Lunter, Zbořil, Šťastný

Kelemen, Najman, Kousal

Flynn, Claireaux, Dufek

Eberle, Bičevskis, Stránský

Kotala, Raška Pozn.: Tučně vytištění hráči jsou v týmu noví.

ZMĚNY V KÁDRU

Příchody Andrej Košarišťan (b) - Kladno

Adam Jánošík (o) - Oskarshamn

Pavel Pýcha (o) - Motor ČB

Jan Dufek (ú) - Zlín

Jan Eberle (ú) - Plzeň

Miloš Kelemen (ú) - Zvolen

Adam Raška (ú) - Č. Budějovice Odchody Andrej Košarišťan (b) - Košice

Ondřej Dlapa (o) - Karlovy Vary

Marek Hrbas (o) - Litvínov

Karel Klikorka (o) - Sokolov

Brandon Alderson (ú) - Landshut

David Cienciala (ú) - Pardubice

Joona Jääskeläinen (ú) - Slovan Bratislava

Gabriel Szturc (ú) - Kelowna/WHL

