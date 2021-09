Pýcha o Boleslavi: Chci se posunout výš. Tréninky? Maximální tempo

V první extraligové sezoně posbíral Pavel Pýcha 26 bodů (10+16) v 37 zápasech. Válel hlavně v přesilovkách, ročník ale nedokončil. V závěru základní části zamířil „Čenda“ na operaci s pravým ramenem, ve kterém měl poškozenou kloubní jamku.

Už je vše v pořádku?

„Rameno zatím drží, za což jsem rád. Rekonvalescence probíhala podle plánu. Samozřejmě ještě musím dohnat nějakou sílu. Přece jen jsem tři měsíce na rameno nedělal v podstatě skoro nic. Potřebuju ho ještě posílit, co nejvíc to půjde. Ale zatím je to v pohodě.“

Co souboje u mantinelu? Nemáte z nich trochu větší respekt?

„Ani ne, zatím to drží. Spíš aby se to vrátilo na level, co to bylo. Snažit se rameno opravdu co nejvíc posílit, aby bylo úplně stoprocentní.“

Po výborné sezoně v Motoru jste se v létě mohl přehrabovat nabídkami. Co nakonec rozhodlo pro Mladou Boleslav?

(přemýšlí) „Asi hokej, kterým se chtějí prezentovat. I na trénincích je opravdu znát, že je to v maximálním tempu a nasazení. Myslím, že tyhle věci jsem potřeboval zlepšit. Tým má výsledky, i hokej se tu hraje stylový. Podobně bych se chtěl prezentovat. Věřím, že mě to posune.“

Takže to berete jako nějaký mezikrok směrem do zahraničí?

„Takhle nad tím vůbec nepřemýšlím. Přece jen mám odehranou jednu sezonu v extralize, takže takhle to vůbec neberu. Prostě je to klub, který teď hrál nahoře a výborně. Vypadnout s mistrem až v sedmém zápase semifinále vypovídá o nějaké kvalitě. Chci se posunout o stupeň výš.“

Z Mladé Boleslavi do zahraničí v posledních letech zamířili Radim Zohorna, Pavol Skalický či přes Liberec i Radan Lenc. Koukal jste i na tenhle faktor?

„Asi taky, něco vám to samozřejmě ukáže, že hráči progres udělali. Značí to o tom, že se tady dobře pracuje. To byl asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem se takhle rozhodl.“

Ve třech přípravných zápasech jste posbíral šest bodů (2+4), vyšel vám hlavně duel v Plzni (2+2). Pořád je to jen příprava, ale i tak to na start nového angažmá povzbudí, ne?

„Samozřejmě. V zápase v Plzni nám ze začátku vůbec nešly přesilovky, pak jsme jimi otočili zápas. Přesilovky hodně pomáhají. Dlouho jsem předtím nehrál, vlastně od února. I pro nějaké sebevědomí to bylo dobrý, že se to takhle povedlo. Určitě bych to ale nepřeceňoval.“

Přesilovky Boleslavi v posledních letech příliš nešly, klub si od vás hodně slibuje. Už jste z prvního komanda vystrnadil i Martina Ševce…

„To nevím… (usměje se) Teď jsme to zkoušeli v tomhle složení, pak se to může zase měnit. Což je normální. Když to v sezoně nejde, tak se něco změní. Teď jsme se na přesilovky zaměřili i na trénincích, protože víme, že těsné zápasy pak můžou překlopit. Snad se to bude postupem času zlepšovat.“

Když už jsme zmínili Martina Ševce, tak jeho rady vám do další kariéry můžou hodně pomoct. Sedí to?

„Určitě. Co jsem zatím mohl Martina poznat, tak je to opravdu lídr v šatně i na ledě. Odehrál zatím dva zápasy, ale už v nich bylo vidět, že pro tým znamená hodně. Dokáže poradit ať už nám obráncům, tak i útočníkům dokáže říct, co mají udělat. Takže určitě jsem rád, že se s takovým hráčem můžu potkat.“

PAVEL PÝCHA

Od 15 do 20 let působil ve vyhlášené akademii rakouského Salcburku. „Super zkušenost,“ říká ryšavý obránce s odstupem času.

V sezoně 2019/20 přepsal rekord první ligy v počtu bodů získaných obráncem. Pobral jich 60 (13+47) v 57 duelech, předchozí nejlepší počin byl „jen“ 44 bodů.

První sezonu v extralize začal jako kapitán Motoru. Přišel o 15 zápasů, i tak skončil v týmovém bodování druhý za útočníkem Zdeňkem Doležalem.

V minulém ročníku debutoval i v seniorské reprezentaci, na prosincovém Channel One Cupu dokonce v utkání proti Švédsku zapsal gól a asistenci.

