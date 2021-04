Proč jde zrovna do Boleslavi? Má na víc! Teď už se nemůže nikdo divit

Ještě nedávno byl tenhle tým vysmívaný. Barážový klub se mu říkalo. Bylo proč, mezi roky 2008-14 hrál baráž sedmkrát v řadě. Sedm let od té poslední byl stejný klub jednu výhru od postupu do finále. Neuvěřitelně rychlý progres. A to má Mladá Boleslav v současné době menší rozpočet, než měla v barážových letech. Co stojí za dvěma posledními úspěšnými sezonami?