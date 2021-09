Daňo o Třinci: Mít tátovo číslo 68? To by kvůli panu Jágrovi nebylo ideální

Jeho táta v Třinci hrával s číslem 68. Slovenský útočník Marko Daňo (26), čerstvá posila třineckých Ocelářů, zůstane u své oblíbené padesát šestky. „Dostal jsem ji v zámoří, provází mě celou kariéru a taky mi táta hned říkal, že si číslo 68 nemusím dávat. Že by to asi někteří lidé nepochopili a nebylo by ideální, co se týká pana Jágra,“ usmívá se odchovanec trenčínské Dukly, který za šest sezon odehrál v NHL za Columbus, Chicago, Colorado a Winnipeg 141 zápasů (19+26). V Třinci zatím podepsal kontrakt na dva měsíce s opcí, trenér Václav Varaďa s ním počítá dlouhodobě.

Jak se zrodil váš příchod do Třince?

„Celé léto jsme měli nějaký kontakt, ale já měl jako první prioritu zámoří. Ale jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli a jsem součástí mužstva, které má výbornou historii a poslední dvě sezony mělo úžasné. Jsem rád, že tady můžu být a pomoct. Přišel jsem týden před ligou, pár tréninků stihnu, věřím, že to společně zvládneme.“

Kontrakt je na dva měsíce s opcí. Tak jste to chtěl?

„Tak jsme se dohodli, tak to chtěl i klub. My jsme na to přistoupili, jsem rád, že to vyšlo. Jde o to, že se soustředím na první zápas a věřím, že to společně zvládneme. Co bude dál, to neřeším. Věřím, že můžu pomoct mužstvu. A že si pomůžeme navzájem.“

Uvažujete ještě i o jiné alternativě? Kdyby přišla lepší nabídka ze zahraničí?

„Neřeším to, jsem rád, že jsem hráčem Třince. A těším se na tohle působení. Co bude dál, necháme na potom.“

Jaký jste měl dojem z prvního tréninku?

„Tempo bylo docela rychlé. První trénink byl fajn, jsem rád, že tady můžu být. Navíc v klubu, který má historii i s mým tátou. Třinec je mi velmi blízký, jsem rád, že se to povedlo.“

Co na přestup říká otec Jozef?

„Samé dobré věci. Navštěvoval jsem ho tady každý rok. Líbí se mi tady, je tady dobré prostředí, hala úžasná a diváci skvělí. Těším se na to, od otce jsem měl samé dobré reference.“

Máte nějaké „prazážitky“ z Třince, když tady táta ještě hrával?

„Pamatuju si byt, kde jsme bydleli, byl jsem fakt malý chlapec. Mám doma i nějakou fotku s tátou, Braňo Jánošem a Lubou Sekerášem, to jsem byl ještě malý chlapeček. Začínal jsem tady bruslit, bylo to celkem vtipné, s hokejem jsem tady začínal. A jsem rád, že se můžu vrátit na místo, kde táta působil jako hráč a teď je v organizaci jako trenér (asistent trenéra v partnerském Frýdku-Místku).“

Říkal jste, že zámoří pro vás byla priorita, byla šance se vrátit do NHL?

„Měl jsem ještě ambici se do zámoří vrátit, ale Třinec je kvalitní klub, rozhodli jsme se takhle. Jsem vděčný, že mi dali šanci tady být a pomoct mužstvu. Věřím, že se nám to bude společně dařit.“

Je tady i početná slovenská kolonie, mělo to vliv?

„Jsem rád, že tady mám kluky, které znám. Ať už z reprezentace nebo klubů ze Slovenska. Je to příjemné. Věřím, že se seznámím i se zbytkem kabiny a dáme se rychle dohromady jako tým a budeme dobře připravení.“

Se Slovenskem jste postoupili na olympiádu, bude mít za Třinec kdo hrát během olympijské pauzy?

(usměje se) „Těžko říct, asi tam půjde víc kluků, ale to je daleko, může se stát cokoliv. Soustředíme se na začátek sezony, olympiádu a další věci budeme řešit později.“

