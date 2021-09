Co ukázala Sparta na úvod: Švéďáček, jistá dvojka i buldozer Buchtele

Sparta byla do úterý jako jediná bez zápasu. V Pardubicích jí začala sezona a ukázala velkou sílu. Vyhrála 5:2, když první útok bodově zabral jen při akci, která končila gólem do prázdné branky. Jinak trefy Michala Řepíka nebo Vladimíra Sobotky potřeba nebyly. Co Sparta při premiéře ukázala? Třeba, že Švédáček bude dobrý, navíc se vytáhla i gólmanská dvojka Neužil.