ONLINE: Jágr řídil výhru Kladna: 2+1! Trefil se i Krejčí, Třinec - Kometa 2:1

Jágr řádil, Rytíři poprvé slaví

Hokejisté Kladna se v 5. kole extraligy dočkali prvních bodů v sezoně, když ve svém azylu v Chomutově porazili Litvínov 3:2. Rytíři třikrát vedli, Severočeši dokázali odpovědět jen dvakrát. Vítězný gól dal hrající majitel kladenského klubu Jaromír Jágr v čase 45:45. Devětačtyřicetiletý velikán byl u všech branek svého týmu - dvě dal a na jednu nahrál.

Litvínovští, kteří to měli do dějiště utkání jen kousek cesty, byli v úvodním dějství před 4700 diváky střelecky aktivnější. Pomohly jim i brzké dvě přesilovky; při té druhé Bow vychytal Lukeše. Rytíři si první početní výhodu zahráli ve 12. minutě, ani Kristo však neuspěl. V 16. minutě předvedl povedenou akci Jágr a připravil palebnou pozici pro Hlavu, jenž otevřel skóre.

SESTŘIH: Kladno - Litvínov 3:2. Jágr třemi kanadskými body režíroval první výhru pro Rytíře

V úvodu druhé třetiny se podařilo vyrovnat úspěšně dorážejícímu Stehlíkovi. Ve 27. minutě se Kladnu naskytla jedinečná příležitost vzít si vedení zpět, když měli jeho hráči 104 sekund přesilovky pět na tři. Nesehráli ji ale moc dobře. V jediné větší šanci Plekance vychytal Godla, v jejím závěru se navíc provinil faulem Kubík.

Ani hra čtyři na tři Rytířům nesedla, naopak když už se v početní převaze ocitli hosté, ujel sám na Bowa Zygmunt. Ani on však nebyl úspěšný. Ve 37. minutě se provinil Strejček a tentokrát už Rytíři trestali: Baránek nepovedenou ranou od modré čáry trefil vedle branky stojícího Hlavu, ale k dorážce se pohotově dostal Jágr a bekhendem skóroval.

Vyrovnání zařídil v polovině 45. minuty Straka, dokonale trefil kotouč při dorážce vlastní střely. Uběhlo ale jen 77 sekund a své umění ukázal podobným způsobem opět Jágr. Po střele z úhlu si našel odražený kotouč za brankou a po jejím objetí do poslal za Godlova záda. O chvilku později byl vyloučen, ale hosté na vyrovnání nedosáhli ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Pro nás to byl velmi důležitý zápas, protože jsme do něj vstupovali s nulovým bodovým ziskem. Myslím si, že se nám podařilo navázat na výkon z minulého kola s Libercem, kde byl náš výkon už o něco lepší. Hlavně jsme ale rádi za tři body.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Utkání se mi nehodnotí snadno, protože jsme jednak prohráli, ale také nemůžeme být spokojení s předvedou hrou. V zápase jsme byli všude o krok pozadu, zatímco Kladno hrálo jednoduše a bylo všude rychlejší a silovější. Myslím si, že dnes vyhrálo zaslouženě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:50. Hlava, 38:04. Jágr, 45:45. Jágr Hosté: 22:28. L. Stehlík, 44:28. Straka Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Wood, Kehar, Suchánek, Dotchin, Nilsen, Donaghey, Baránek (A) – Hlava, Plekanec (C), Dvořáček – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Pitule, M. Beran – Filip, Jágr (A), O. Bláha. Hosté: Zajíček (Godla) – Demel, Balinskis, Strejček, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, Irving – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Komárek, Frodl Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov

Plzeň uloupila na Spartě bod

Hokejisté Sparty zdolali v 5. kole extraligy Plzeň 4:3 v prodloužení a připsali si v druhém domácím vystoupení v sezoně první úspěch. Západočeši naopak i potřetí venku prohráli, přestože vedli 2:0, a mají z pěti utkání na kontě jedinou výhru. V čase 61:55 rozhodl švédský útočník Erik Thorell, který tak vyšel vítězné ze souboje se svým bratrem Gustafem z týmu Plzně.

Hosté se hned v úvodu ubránili při Čerešňákově vyloučení a v deváté minutě se sami dostali do vedení. Kvasničkovu střelu od modré čáry tečoval Gustaf Thorell a ve třetím zápase v české extralize se tak mohl radovat z premiérové branky.

SESTŘIH: Sparta Praha - Plzeň 4:3p. Škodovka notně potrápila pražský celek

Náskok zvýšili Západočeši v čase 17:34 v přesilové hře, když po Dzierkalsově přihrávce zakončil Schleiss do odkryté branky. Na startu druhé části se Plzeň opět úspěšně ubránila při dalším Čerešňákově trestu a navíc v oslabení mohl zvýšit Mertl. Gólman Pavlát, který nastoupil v sezoně podruhé a poprvé od začátku, držel čistý štít přesně 32 minut. Poláškovu přihrávku na Doležala si nešťastně srazil do vlastní branky Mertl.

Sparta se dočkala vyrovnání v polovině třetí třetiny. Nejprve přečkala oslabení při trestu Sobotky, který záhy nato u branky na 2:2 asistoval. Jeho střelu z pozice mezi kruhy tečoval za Pavláta Horák. Za 91 sekund nabil Erik Thorell Moravčíkovi a Sparta dokonce vedla.

Plzni se po vyloučení Dvořáka na pět minut a do konce utkání a následném trestu Mikliše naskytla při dlouhé výhodě i přesilovka pěti proti třem a svým druhým gólem v utkání ji využil Schleiss. Strhnout vedení na stranu hostů mohl Blomstrand, který trefil tyč. Prodloužení neodvrátil v šanci ani sparťanský kapitán Řepík. V nastavení vyslal do úniku Chlapík Erika Thorella, který vyzrál na Pavláta a rozhodl.

Hlasy trenérů:

Tomáš Hamara (Sparta): „Do zápasu jsme vstoupili špatně a trošku lehkovážně. Byly tam zbytečné fauly, na které furt apelujeme a máme jich v zápasech hodně. Bohužel nám k tomu ani moc nejde oslabení, takže jsme z toho inkasovali. Do druhé třetiny jsme vstoupili s drobnými změnami, zlepšili jsme pohyb a začali jsme být agresivnější. Tlačili jsme se víc do hry, ale Plzeň byla na koni, takže to pro nás bylo těžké. Dali jsme jeden gól, ale pořád to nebylo ono. Ve třetí třetině už jsme trošku víc dominovali, hráli jsme víc na kotouči, měli jsme dobrý pohyb, ale pořád nám chybí větší tlak do brány a zakončení. Hodně kombinujeme. Po našem obratu zase přišla nesmyslná vyloučení, jak do konce zápasu, tak i do tří. Soupeř to využil a vyrovnal. V prodloužení to bylo už z naší strany perfektně odehrané.“

Tomáš Vlasák (Plzeň): „Vstoupili jsme do utkání dobře, dali jsme v první třetině dvě branky. Věděli jsme, že ve druhé třetině Sparta zabere, což se potvrdilo, ale uhráli jsme ji ještě slušně. Ve třetí jsme začali dělat občas nepochopitelné věci a samozřejmě tak kvalitní mužstvo, jaké Sparta má, toho využilo. Pomohl nám trošku jejich zkrat, když se dostali do tří a nám se podařilo vyrovnat. V prodloužení už jsme tahali za kratší konec, ani si nepamatuju, jestli jsme byli na puku. Vyústilo to ve vítězství Sparty.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:00. Polášek, 49:40. R. Horák, 51:11. Moravčík, 61:55. E. Thorell Hosté: 08:25. G. Thorell, 17:34. Schleiss, 53:54. Schleiss Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – E. Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Pavlát (D. Furch) – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, J. Kindl, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, Schleiss – Kantner, Kodýtek, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Rozhodčí Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 641 diváků

Zlín má druhý bod, ale na výhru čeká

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:20. T. Mikúš, 52:11. Okál Hosté: 00:22. Jergl, 41:18. Jergl, 65:00. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Köhler (A) – Jan Svoboda, Hejcman, Okál – P. Sedláček, Karafiát, Sebera. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – Kelly Klíma, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, R. Pilař, Lamper. Rozhodčí Pešina, Kika – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 2719 diváků