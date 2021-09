Masové koule po švédsku. Střelecký dostih bratrů vyhrál sparťan Erik

Před sezonou přišli společně do Česka. Nevzal je však jeden klub. Erik Thorell (29) se jako velké útočné jméno upsal Spartě. Bratr Gustaf (31) zůstal trochu v jeho stínu, dohodl se v Plzni. V neděli to byl ale starší z dvojice, kdo měl výkonnostně o ždibíček navrch.

„Bohužel byl ale nakonec stejně lepší než já, když Spartě zařídil výhru,“ pokrčil rameny Gustaf. V deváté minutě otevřel gólový účet nedělního odpoledne, v prodloužení ale bod navíc pro domácí trefil Erik.

„Bylo to pro mě samozřejmě hodně speciální, hrát proti bratrovi, to je prostě zvláštní. Byla to zábava hrát po dlouhé době proti sobě. Myslím, že jsme si to oba užili,“ přidal útočník Pražanů. Naposledy se spolu střetli jako soupeři ve druhé nejvyšší švédské lize v roce 2015. O rok později pak společně hájili barvy Karlskogy.

Zatímco Erik ve Spartě bodově řádí, ve třech zápasech už zapsal pět bodů (2+3), pro Gustafa byl nedělní gól vůbec prvním bodem v Tipsport extralize. „Když nám dal první gól, neměl jsem radost, to vám můžu říct. Takhle ani přemýšlet nemůžete. Jako bratr jsem za něj samozřejmě rád, ale v zápase jde tohle úplně stranou. Tam je pro mě normální soupeř. Teď po zápase jsem i za něj šťastný, vždycky mu přeju to nejlepší, ale nemuselo se mu to povést zrovna proti nám,“ rozesmál se Erik.

Potkávají se spolu často. Hned po utkání Erik pochodoval mezi kabinami a vyhlížel příchod bratra. Když konečně vyšel, hned se objali a začali klábosit v mateřské švédštině. „Nemáme to k sobě z Plzně do Prahy daleko, takže se často navštěvujeme. Jsme jako nejlepší kamarádi. Když máme třeba den volna, vezmeme přítelkyně a někde se potkáme,“ popsal autor vítězné trefy.

Žádné hecování prý ale neproběhlo, jen si oba popřáli úspěch. Totéž jim na dálku přáli rodiče. „Na zápas se koukali doma ve Švédsku, sledovali to online. Fandili nám oběma, zatím jsem s nimi nestihl mluvit, ale řekl bych, že budou spokojení,“ usmíval se Erik.

Dlouho to přitom vypadalo, že zubit se budou moct Plzeňští. Ještě v polovině utkání vedli 2:0, náskok ale neudrželi. Ve třetí třetině Spartě dvěma góly dokonala obrat a mašírovala za plnotučným ziskem. Nohy jí ale podrazil vlastní hráč. V 52. minutě se nesmyslně nechal vyloučit Tomáš Dvořák, když po odpískání krosčekem na hlavu sestřelil soupeřova útočníka Martinse Dzierkalse.

Sparta - Plzeň: Zbytečný faul! Dvořák trefil Dzierkalse a míří do kabiny

Chvíli po něm dostal „dvojku“ taky Ondřej Mikliš a domácí šli do tří. Dvouminutovou výhodu dvou mužů škodovka využila. „Pořád děláme absolutně zbytečné fauly, neustále na to přitom apelujeme. Ten od Dvořky nás možná bohužel stál výhru. Je to chyba, velký zkrat. Tohle jsou nesmyslné, zbytečné a nic neřešící fauly, které nás akorát oslabují,“ kroutil hlavou asistent trenéra Sparty Tomáš Hamara.

Hosté bod nakonec brali, ztráty trháku ale litovali. „Ve třetí třetině jsme začali dělat občas až nepochopitelné věci. Tak kvalitní tým jako Sparta toho samozřejmě využila. V prodloužení jsme snad ani neměli puk na holi, tam to bylo jednoznačné,“ doplnil kouč Tomáš Vlasák.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:00. Polášek, 49:40. R. Horák, 51:11. Moravčík, 61:55. E. Thorell Hosté: 08:25. G. Thorell, 17:34. Schleiss, 53:54. Schleiss Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – E. Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Pavlát (D. Furch) – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, J. Kindl, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, Schleiss – Kantner, Kodýtek, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Rozhodčí Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 641 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 4 3 0 1 0 9:7 10 2. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 3. Třinec 4 2 1 0 1 17:10 8 4. Mountfield 4 2 1 0 1 9:5 8 5. M. Boleslav 4 2 0 1 1 14:10 7 6. K. Vary 4 2 0 0 2 12:10 6 7. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 8. Litvínov 4 1 1 1 1 12:11 6 9. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 10. Olomouc 3 1 1 0 1 9:8 5 11. Sparta 3 1 1 0 1 13:12 5 12. Brno 4 1 1 0 2 10:13 5 13. Plzeň 5 1 0 1 3 9:18 4 14. Kladno 5 1 0 0 4 11:17 3 15. Zlín 5 0 0 2 3 12:20 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Sparta - Plzeň: V prodloužení se dostal do úniku Thorell, 4:3