Forma v extralize: boleslavský posun, Jágr v ráži. A co ten vtip o Krejčím?

Hokejová extraliga má za sebou pět kol. Další týden utekl jako voda a do čela soutěže se prodrala Mladá Boleslav, která má na kontě 10 bodů, stejně jako druhý Liberec. Po zdařilém startu naopak klesly Pardubice a dál se nedaří Zlínu. Projděte si speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz, ve kterém najdete nejen formu týmů za poslední týden. Vše je okomentované s lehkou nadsázkou.

Počet letních posil, ze kterých si sednete na zadek? Nula. Ovšem je jasně vidět, že Bolka přestala repasovat vysloužilé borce, umí tady stavět nová fára, poladit výfuk, dát jim tuning. Je to skvělý posun.

Je rozdíl mít rozdílové hráče, nebo rozdílové hráče nemít. Právě to dělá největší rozdíl mezi minulou sezonou a novou. Je rozdíl být na dně, či atakovat špičku. Tenhle začátek Motor neProspal. Rozdíl je vidět.

Doma má dva prcky, a tak dobře ví, co je vstávat za rozbřesku. Stejně to má Radek Smoleňák v práci. V týdnu zajistil úvodní góly v časech 0:20, 0:22. Jen proti Varům si přispal – 3:37. Asi noční práce na třetím.

Kdo se v ní má vyznat? Dynamo vysvlékne do naha, aby horko těžko vydřela výhru 3:2. V Třinci teče o dva góly, domácí si mnou ruce, Brno otáčí na 3:2. Světe div se, Mueller v tom nemá všechny prsty!

5. LIBEREC

Klub NULA měl před cestou do Boleslavi ve svém středu šest ofenzivních hráčů. Měl je ještě v 60. minutě, než zmar setřásli Zachar s Ordošem. Ten dostal v průběhu derby dělo do hlavy. Je to cesta?