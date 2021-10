Gól proti svým. Přeběhlík Doležal přesto sklidil aplaus: Díky za to!

Trenér Josef Jandač byl k týmovému výkonu hodně kritický, říkal, že vám chyběla bojovnost. Mohla hrát roli série pěti výher v zádech?

„Nehledal bych v tom nějakou souvislost, ani bych to nějak nerozpitvával. Prostě jsme odehráli špatný zápas, nepovedl se nám. Musíme si to rozebrat, protože je pravda, že takovýmhle způsobem dál hrát určitě nemůžeme.“

Kde jste vy viděl největší problém?

„Podle mě byly největším problémem naše přesilovky. Měli jsme jich snad pět a sehráli jsme je jak děti. Tam se momentum úplně otočilo, pak už jsme tahali za kratší konec.“

Užil jste si alespoň chvíli po utkání, kdy vás domácí kotel vyvolával a zatleskal vám celý stadion?

„Děkuju za to, lidi byli skvělí. Strašně rád jsem si tady zase zahrál, byť ten zápas fakt nebyl vůbec podle mých představ. Nevím, jestli by mě vyvolávali, i kdybychom vyhráli. To je otázka, určitě jim za to ale moc děkuju. Potěšilo mě to.“

Bylo znát, že vaše motivace byla obrovská.

„To byla, mám tady pořád spoustu kamarádů, které jsem chtěl porazit. Bohužel to nevyšlo.“

V Českých Budějovicích vám trenér Václav Prospal vtloukal do hlavy, že máte pálit na bránu pořád a z každé pozici. Máte to podobně i ve Spartě?

„To úplně ne, tady se hraje úplně jinak. V Motoru to bylo hodně na mně, ve Spartě máme ale střelců spoustu. Moje role je daleko menší, tedy zatím. Jsou tu kluci, kteří dávají víc gólů než já. Teď jsem se ale třeba do třetí třetiny posunul, dostal jsem svoji roli a hned jsem dal gól. Věřil jsem, že bychom to ještě mohli otočit. Bohužel to ale bylo de facto úplně k hovnu.“

Jak se s tou menší rolí ve Spartě sžíváte? Čas na ledě vám taky klesnul, už se nehraje všechno na vás.

„Máte pravdu, ale dalo se to čekat. Byl jsem smířený s tím, že se to může stát. I tak ale nelituju. Už teď jsem zažil zápasy, jako dřív ne. Hrát Ligu mistrů proti top týmům je paráda. Má to pro i proti. Jednoznačně ale můžu říct, že jsem ve Spartě spokojený.“

