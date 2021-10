Talent Kulich zasvítil v Třinci: Důvěry si moc vážím. Buly se učil i od Vrány

Devět zápasů, 4 body (3+1), pět plusových bodů. V centru druhé karlovarské formace hraje Jiří Kulich průměrně přes 12 minut na zápas. Trenéři mu dávají prostor i v přesilovce. Dobře vědí, co v šikovném forvardovi vězí.

Nedávno ho přímo na ledě ocenil i legendární Jaromír Jágr. Kulich se s ním sešel při vyhlášení nejlepších hráčů po přestřelce v Kladně (7:4), kde také skóroval. „Nepopsatelný pocit,“ culil se Kulich, který je o 32 let mladší než Jágr. „Nejdřív se mě zeptal, kolik mi je let. Pak řekl, ať se mi daří a makám dál, že jsem tak nějak hrál dobře.“

Od matadorů se přímo na ledě snaží učit. Vstřebat co nejvíce informací. Třeba při vhazování, na kterých stojí proti protřelým mazákům. V Třinci to bylo z velké části proti Petrovi Vránovi, který na buly patří dlouhodobě k nejlepším v lize. Bylo to znát, Kulich měl úspěšnost pouze 27 %, vyhrál tři vhazování z jedenácti. Ale zlepšoval se, učil se.

„U takových hráčů se dá na buly odkoukat chytrost,“ líčil Kulich. „Třeba u Tomáše Plekance, to samé u Davida Krejčího. U něho se ale dá koukat úplně na všechno, protože je výborný a má všechno. Hokejově je neuvěřitelný hráč. A klobouček i před panem Jágrem, že skoro v padesáti letech boduje a je výborný.“

V Třinci dával Jiří Kulich gól na 1:2 z pohledu Energie. Šťastný, ale zasloužený. Parádně vyřešil přečíslení dvou na jednoho. Počkal si, až obránce Jakub Matyáš lehne, pak si puk potáhnul do bekhendu a snažil se přihrávat Jiřímu Průžkovi. „Chtěl jsem mu to hodit do prázdný a gólman si to tam hodil sám,“ usmíval se.

Brankář Ondřej Kacetl si přihrávku srazil mezi betony, Kulich si připsal už třetí ligový gól. „Ondra Beránek to super vyhodil z pásma, já jsem to nějak tečl. Bek to vzal, ale propíchl jsem mu to a jeli jsme dva na jednoho. Bylo to těžké utkání, jenom nám teď chybí produktivita. Hlavně v přesilovkách, v těch musíme dát nějaký ten gól. Pravda je, že Třinečtí je skvěle bránili.“

Prostoru v týmu Energie si mladý útočník, který v létě na prestižním Hlinka Gretzky Cupu nastřádal ze 4 zápasů 5 bodů (3+2), cení. „Jsem hrozně moc rád, že dostávám od trenérů takovou důvěru v takovém věku i v sezoně, která nebude jednoduchá. Moc si toho vážím.“

