Lukeš září dál, vynuloval Boleslav a smál se: Tyč je půl zákroku

Byl to zápas, ve kterém vynikali bezchybní brankáři. Nakonec se v bitvě Hradce s Mladou Boleslaví radoval domácí Štěpán Lukeš. „Naštěstí to spadlo k nim. Podle mě jsme předvedli skvělý týmový výkon,“ pochvaloval si po výhře 2:0. Gólman Mountfieldu má aktuálně nejlepší čísla v extralize. Dostal prostor a ukazuje, že pozici jedničky s přehledem zvládá.

Dvakrát vám pomohla i tyč. Pochválil jste je pak po zápase?

„Tyčka je půl zákroku. (směje se) Ne, jasný, měl jsem taky štěstí, jsem rád, jak všechno nakonec dopadlo.“

Hlášku o půlce zákroku za tyč tady měl dřív i Marek Mazanec. Zůstala v Hradci po něm?

(usměje se) „Ne, tohle jsem ho spíš naučil já.“

V čem byla Mladá Boleslav nejvíc nebezpečná?

„Z rychlých protiútoků, když protečovávali puky ze středního pásma. A taky, když šli od modré čáry rovnou do branky. Kluci mi pomáhali celý zápas, nula je i jejich zásluha. Dali do toho zápasu všechno.“

Chytal jste osm zápasů z devíti, s úspěšností zákroků 94,12 % jste nejlepší v extralize, s průměrem inkasovaných gólů 1,49 taky. Pozorujete sám na sobě životní formu?

„Spíš to nějak neprožívám. Řekl bych to tak, že jsem chytil nějakou vlnu, snažím se na ní držet a to je tak asi všechno.“

Celkově Hradec dostává nejméně gólů v lize. Je brankář spokojen, že tým před ním umí hrát dozadu?

„Hlavně bych neřekl, že jsme defenzivní tým. Spíš to vychází zatím tak, že máme vlhký prach a dostáváme málo gólů. Příště jich dáme třeba víc a taky víc dostaneme. Ale nemyslím si, že bychom hráli extra hodně dozadu, jen kluci už od útočného pásma hrají tak, že nedovolují soupeři moc velké šance.“

Nemyslím, že byste hráli defenzivně, naopak je vidět, že vaše aktivita umí fungovat i jako bezpečí pro vlastní branku...

„Tak to vidím taky, soupeři nedovolujeme, aby nás vyloženě motal v našem obranném pásmu. Všechno tlačíme k nim, takže z toho pak plyne i méně střel na nás.“

Hodně jste chtěl získat místo hradecké jedničky po Marku Mazancovi pro sebe?

„Jasně, že jo. Byly tady náznaky, že to bude záležet na mně. Teď chytám, ale dál si to do hlavy připouštět nijak nechci.“

