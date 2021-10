Hradec sundal Boleslav z čela: bruslíme, makáme, neinkasujeme

Nikdo neinkasuje v extralize méně gólů na zápas než Mountfield (1,78) s Mladou Boleslaví (2). Takže právě proto bitva skončí 8:8? Ale ne, tady by se radoval i proslulý fanclub defenzivního fotbalu. Vlastně všechno spělo ke krásnému výsledku 0:0 a že ve 24. sérii nájezdů rozhodnou kustodi. Nakonec všechno pokazil při přesilovce v 56. minutě Graeme McCormack, jeho tečovaná rána pustila všechny ze zimáku nakonec domů.

„Zápas ale kvalitu měl, hrál se ve výborném tempu. Myslím, že i bez gólů si diváci přišli na své. My jsme hráli teď opravdu jeden za druhého,“ chválil svůj Mountfield trenér Tomáš Martinec. Druhý hradecký gól přidal do prázdné Jakub Lev. „Potkaly se dva kvalitní týmy ze špičky, což bylo vidět. Bohužel nám to tam nespadlo, měli jsme tam i nějaké tyče,“ pronesl mladoboleslavský Jan Dufek. Ano, dvě rány trefily železo, jedna i od něj. „Ale zase tyč je půl zákroku, ne?“ culil se hradecký gólman Štěpán Lukeš po druhé nule v sezoně. Mistrovský zákrok vytáhl 6 minut před koncem, když se před ním zjevil osamocený Valentin Claireaux. Lukeš máchl lapačkou. Co tam máte dál? Tady vládnu já!

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Čekání na gól ukončil nahozením od modré čáry domácí McCormack, 1:0

Před zápasem dělal při rozbruslení hradecký kapitán Radek Smoleňák opičky do hlediště. Laškoval tím se svým malým synem, který byl nalepený na plexi za brankou. Ne, ani pohodový rituál nepomohl ke kanonádě. Příště se při tomhle střetu budou muset vrtat do ledu branky na házenou, jinak to skončí stejně. Nejde o nějaký beton, jen oba celky bruslí neúnavně vpřed i vzad, oba se snaží nemít ultra velké hřiště, ale hrát blízko u sebe. Nevznikají díry, nevidíte přečíslení. Tentokrát ani žádné fatální chyby, takže zkrátka 0:0. Aktivity bylo vidět dost, jen nevedla k přestřelce.

Novou posilu Tomáše Fořta ještě Boleslav nepřivezla, ale zlínská ekipa v kabině se už na něj nemůže dočkat. „Prošel jsem si taky Zlínem, je fajn, že se známe, už se na Tomáše těšíme. Je to hrozně poctivý kluk, silný centr, který umí dopředu i dozadu,“ pronesl Dufek. Kromě něj mají za sebou silnou minulost v Baťově městě i Valentin Claireaux a David Šťastný. Fořt bude čtvrtý borcem ze Zlína na soupisce.

Teoreticky se nabízí, že by hned v neděli mohl začít mezi Davidem Šťastným a Milošem Kelemenem v prvním útoku. „Jste na mě nějak rychlý,“ pousmál se asistent trenéra Pavel Patera. „Představu samozřejmě máme, kam bychom ho chtěli postavit, ale nejdřív to uslyší hráči. Tomáš je každopádně kvalitní hráč, hledali jsme centra, věříme, že jsme ho našli. My se na spolupráci těšíme, tak snad i on,“ dodal boleslavský trenér. Staré fórky o tom, jak hvězda Zlína je jinde horší než doma prý padat určitě nebudou. „Třeba se tady kluci ze Zlína cítí líp, když je tady víc známých tváří,“ usmál se Jan Dufek. „O hráčích ze Zlína se už nebude říkat, že jsou jinde poloviční. Podívejte na Davida Šťastného, ten poloviční určitě není,“ dodal útočník Boleslavi, který ze Zlína v sezoně 2019/2020 vyskočil do reprezentace.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:15. McCormack, 59:59. Lev Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Orsava, Cingel, Smoleňák (C) – Lev (A), Lalancette, Oksanen – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Lamper, Koukal, R. Pilař. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Pa. Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Fillman, Bernad, D. Moravec – Šťastný, Adam Raška I, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Lunter – J. Dufek, Claireaux, Kotala – J. Stránský (A), Bičevskis, Jan Eberle. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 163 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 9 4 2 2 1 35:23 18 2. M. Boleslav 10 5 1 1 3 30:20 18 3. Pardubice 9 6 0 0 3 30:26 18 4. Mountfield 9 5 1 0 3 23:16 17 5. Olomouc 8 4 2 0 2 24:18 16 6. Sparta 8 4 2 0 2 30:25 16 7. Č. Budějovice 9 5 0 1 3 31:30 16 8. K. Vary 9 4 0 2 3 27:22 14 9. Brno 9 2 3 1 3 26:30 13 10. Plzeň 9 3 1 2 3 27:31 13 11. Liberec 9 3 0 2 4 19:27 11 12. Kladno 9 1 2 0 6 24:32 7 13. Litvínov 9 1 1 2 5 27:36 7 14. Vítkovice 5 2 0 0 3 11:15 6 15. Zlín 9 0 1 3 5 20:33 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

