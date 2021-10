Oceláři na špici. A Růžička útočí na „nesmrtelného“ Krále: Je to čest

„Růža si jede svoji ligu,“ usmíval se spoluhráč Petr Vrána. „S tím se nemá cenu vůbec srovnávat. Zase byl produktivní, o tom to je. Hrozně nám pomohl, snad mu to takhle bude lepit i dál.“ Pozor, na špici bodování není Růžička z Ocelářů sám. Erik Hrňa je s 13 body (6+7) hned za ním, šestý je Tomáš Marcinko (5+7). Tak početné zastoupení nemá v elitní desítce bodování žádný jiný klub. I proto jsou Oceláři znovu na špici ligy.

Ano, Růžička občas udělá chybu na modré, když chce situaci ještě vylepšit, protože puk ani v nouzi jen tak nezahodí do rohu. Návrat do obrany nemá nejrychlejší. A parťáky dokáže na střídačce tepat, když má pocit, že bylo možné akci zahrát lépe. Což má skoro vždycky. Nesnáší prohry, stejně kritický je i k sobě.

Třinec - Karlovy Vary: Druhá využitá přesilovka domácích! Růžička skóroval z oblíbené pozice na levém kruhu, 2:0

Za Oceláře odehrál 499 ligových zápasů, počítáme-li základní část i play off. Nasbíral v nich 544 bodů (251+293). Během duelu s Karlovými Vary se v historickém pořadí odpoutal od Jiřího Polanského (541 bodů/ 218+323) a zůstává před ním už pouze jedno jméno. Richard Král. Ten podle klubových statistik nasbíral v třineckém dresu 568 bodů (209+359).

„Nejprve jsem o tom vůbec nevěděl, všiml jsem si toho až na kostce,“ líčil Martin Růžička. „A už jsem si o tom taky něco přečetl. Je pro mě čest se tabulkou takhle posouvat nahoru. V Třinci jsou a vždycky byli skvělí hráči, takže vlastně nevím, co bych k tomu měl říct. Měl jsem štěstí na výborné spoluhráče, vedení i trenéry. Všichni mi tady věřili, snad to bude pokračovat.“

Kdy se dotáhne na Richarda Krále? Do příštího zápasu s Pardubicemi, které bývalý elitní útočník vede jako trenér? „To je už za dva týdny, ne?“ zasmál se Růžička. „Je příjemné vědět, že člověk pomáhá týmu, aby byl úspěšný, ale není to tady přece jen o mně. Máme v kabině spoustu šikovných hráčů, kteří mohou udeřit. Teď to jen tak vychází, že body sbírám já.“

Po bitvě s Karlovými Vary až tak spokojený nebyl. Protože úřadující šampioni ztratili dvoubrankový náskok a brali dva body za výhru v prodloužení, kterou vystřelil Erik Hrňa. Po Růžičkově přihrávce.

„Myslím, že jsme většinu zápasu byli lepší, ale Vary nám bohužel daly góly z toho, v čem jsou nejsilnější. Z protiútoků,“ popisoval Marin Růžička. „Škoda, velká škoda, ale i ty dva body bereme. Možná jsme mohli ve třetí třetině začít víc z defenzivy. Jako bychom nakonec byli potrestáni naší chybou za to, jak moc jsme chtěli dát třetí gól a zápas rozhodnout. Někdy je taková hra asi kontraproduktivní. Tým útočí, útočí a nakonec si nedá pozor na jeden brejk soupeře. Třeba jsme to fakt mohli sehrát lépe. Prohlédneme si to na videu a příště to bude lepší.“

Třinec - Karlovy Vary: O vítězství úřadujícího mistra rozhodl v prodloužení Hrňa, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:59. P. Vrána, 23:24. Martin Růžička, 62:54. Hrňa Hosté: 27:56. Jiří Kulich, 45:58. O. Beránek Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, O. Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Mar. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek (C) – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Jiskra, Kohout – Redlich, Osmík, Šik. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – J. Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 264 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 9 4 2 2 1 35:23 18 2. M. Boleslav 10 5 1 1 3 30:20 18 3. Pardubice 9 6 0 0 3 30:26 18 4. Mountfield 9 5 1 0 3 23:16 17 5. Olomouc 8 4 2 0 2 24:18 16 6. Sparta 8 4 2 0 2 30:25 16 7. Č. Budějovice 9 5 0 1 3 31:30 16 8. K. Vary 9 4 0 2 3 27:22 14 9. Brno 9 2 3 1 3 26:30 13 10. Plzeň 9 3 1 2 3 27:31 13 11. Liberec 9 3 0 2 4 19:27 11 12. Kladno 9 1 2 0 6 24:32 7 13. Litvínov 9 1 1 2 5 27:36 7 14. Vítkovice 5 2 0 0 3 11:15 6 15. Zlín 9 0 1 3 5 20:33 5 Generali Play-off

