Hrachovina: Zbytečné chyby nás stály zápas. Puky máme od*ebat do hajzlu

Kroutil hlavou a máchal holí. Rozčiloval se vydatně. Na jedničce Motoru Dominiku Hrachovinovi bylo po brance Ondřeje Vitáska na 2:1 patrné, že tuší, že přišel klíčový moment. Neměl šanci zasáhnout, přes shluk těl neviděl vůbec nic. „Je třeba být upřímný, podívat se do zrcadla. My dneska měli velkou šanci vyhrát,“ smutnil po prohře 2:3 bývalý gólman Liberce, který na severu Čech předloni zažil životní ročník.

V Liberci jste působil, odchytal jste tu parádní ročník. Lidé skandovali vaše jméno, máte tu pořád známé. Byl to speciální duel?

„Zažil jsem tu krásné měsíce. Znám tu spoustu lidí. Když fandové po takové době skandovali mé jméno, tak to mě opravdu zahřálo na srdci. Bylo to strašně příjemné, nečekal jsem to. Ale to utkání asi neberu vyloženě speciálně. Jasně, mám na Liberec jen kladné vzpomínky a jako člověku mi tu bylo parádně. Jen jsem si zavzpomínal na to, jak mi tu bylo fajn.“

Hrachovina v sezoně 2019/2020 35 utkání 1,95 gólu na zápas 92,7 % úspěšnost Nejlepší brankář extraligy

Ale body dnes získat šly, že?

„Určitě, mohli jsme něco ukrást. Je to jen naše chyba, že nejsme schopní udělat ani jednoduché věci a pak nás to stojí branky. “

Máte pocit, že utkání jste ztratili totálně vlastní vinou?

„Tak já bych neřekl totálně vlastní vinou. Kdyby nám někdo řekl, že zde budeme po druhé třetině hrát s Libercem 1:1, tak mu líbáme nohy. Ale.“

Co ten rozhodující gól? Vy jste se po něm poměrně vydatně rozčiloval.

„Říkám, za brankou jsem rozehrál puk a my jsme ten puk mohli s prominutím od*ebat do hajzlu a místo toho jsme se s tím zašpérovali v obranném pásmu. Z toho stejného jsme dostali i ten první gól a úplně zbytečně. To mě rozčílilo, takové věci proti takovému soupeři, když je tak nějak máme na lopatě…Naštvalo mě to. Ale teď už není třeba se tím zabývat, jedem dál.“

Byla výhoda znát některé protivníky. Jistě pamatujete, jak se chovají na ledě.

„Ne, kluky sice člověk zná, ale oni mě znají taky. Je nakonec jedno, jestli je to tak, nebo tak.“

Vnímal jste libereckou černou sérii šesti proher v řadě?

„Mně je to úplně jedno. My jsme sem přijeli vyhrát, a to se nepovedlo.“

Zeptám se ještě obecně. Začátek sezony vám jako týmu vyšel výborně, teď přišel trochu útlum.

„Říkám, musíte být normální a pochopit, že tenhle tým se skládal celé léto a je úplně nový. A na to, jak se neznáme, tak myslím, že to šlape. Tohle jsou malé chyby, které musíme zlepšit a až to uděláme, tak budeme moci porazit kohokoliv.“

